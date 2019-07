De taquito a Pedrito

“Agradezco primeramente a Dios, por darme esta oportunidad; al Partido Conservador, por considerar mi nombre para integrar la terna; y al Gobierno nacional, por tomar la decisión de escogerme como alcalde de Cartagena”. Ese fue el trino de Pedrito Pereira el 18 de septiembre de 2018, a las 8:39 de la noche, segundos después de enterarse que le confiaban tomar por encargo las riendas de la ciudad, tras la suspensión del alcalde recién posesionado, Antonio Quinto Guerra.

Al día siguiente, casi que pronosticando que iba hasta diciembre de 2019, Pedrito me dijo: “Me considero independiente y en año y medio no me dañaré toda mi carrera en lo público”.

Sin embargo, no pasaron ni 10 meses para que el mismo partido que puso su hoja de vida en la mesa del presidente, cambiara de opinión y lo sacara de la nueva terna que se pidió, luego de declararse definitivamente la nulidad de la elección de Quinto Guerra.

Es ilógico que en casos como estos el balón siga quedando en las manos de un partido que ya perdió al candidato que apoyó en la elección popular. No es más que un papayazo para los sinvergüenzas.

Por fortuna, quien al final toma la decisión es el presidente Duque, a quien ya le escuchamos que no piensa darle a la ciudad más inestabilidad política, es decir, que a menos de seis meses de culminar el periodo es mejor quedarse quietos y ponerle pausa a esa interinidad que parece eterna.

Pese a la voz del primer mandatario, de la vicepresidenta, del procurador, de los gremios, y de gran parte de la ciudadanía en general, a favor de Pedrito, el Partido Conservador se hizo el de los oídos sordos, le dio la espalda y propusieron los nombres de Claudia Almeida, quien es la secretaria de Educación; de William Valderrama, secretario de Hacienda (ambos trabajan con Pedrito); y de Nadime Cure, quien fue secretaria general en el gobierno de Nicolás Curi.

Lo más curioso de todo es que Vladimiro Córdoba, Efraín Cepeda, Wadith Manzur, Carlos Trujillo, Orfa Nelly Henao, Blanca Cardona, Armando Zabarain, Juan Camilo Fuentes, Samy Merheg, Juan Camilo Cárdenas, Luis Karol León, Jimmi Díaz, Juan Felipe Corzo y Yamil Arana, quienes no son cartageneros y poco deben saber de los problemas de la ciudad (el más cercano es el magangueleño Arana), fueron los encargados de votar a favor de esa nueva terna. Es increíble que de esa manera se juegue con los destinos de Cartagena.

Y si ellos creen que tienen la razón, lo más sensato es salir a decir por qué es necesario cambiar a estas alturas a Pedrito. Por ahora, sabemos que además de los “jugosos” contratos de los macroproyectos que cualquier corrupto tendría en mente de aquí a diciembre, se vienen las elecciones en octubre para “coronar” por cuatro años.

Sí, sacaron a Pedrito de taquito, pero el Partido Conservador se acaba de meter un autogolazo.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz