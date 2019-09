Debates en Cartagena

Ya empezaron los debates a la Alcaldía de Cartagena que reclamaba la ciudadanía. El más reciente fue el que organizó la Universidad del Sinú, donde estuvieron 11 de los 14 candidatos: William Dau, Germán Viana, Nabil Báladi, Armando Córdoba, Wilman Herrera, Fernando Araújo, Claudia Fadul, Jaime Hernández, Sergio Londoño, Adelina Covo y Yolanda Wong le cumplieron a la cita; mientras que William García, Rosmery Torres y Minerva Romero “brillaron” por su ausencia.

Organizar un debate con ese montón de candidatos no es nada fácil; por lo tanto y pese a que por momentos hubo desorden, hay que aplaudir la iniciativa de la academia de darles la oportunidad a todos, con garantías.

Se escucharon propuestas concretas, varias promesas populistas y uno que otro ataque a candidatos específicos. Sin embargo y aunque las votaciones están a la vuelta de la esquina, hay tiempo para corregir y convencer.

Apenas es el primer cara a cara que tienen mayoría de los aspirantes, y sin duda vendrán otros debates serios, como el que está preparando la Comisión de Debates de Políticos de Bolívar para el próximo 23 de septiembre, en el que ojalá participen todos los invitados.

Claro, porque no es un secreto que quien lidera las encuestas es William García, y todo parece indicar que una de sus estrategias es, por ahora, no ir a los debates. No asistió tampoco al debate de RCN Radio, el pasado 10 de septiembre.

Son preocupantes esas ausencias en espacios en los que se pueden confrontar ideas, explicar y ratificar los compromisos firmados en el programa de gobierno.

Sabemos que se ha vuelto costumbre en elecciones que quienes lideran encuestas prefieren mantenerse al margen de los debates, pues no quieren exponerse a ataques de los contendores que van detrás, ni perder el favoritismo que se han ganado de otras maneras.

Sin embargo, en una ciudad como Cartagena, con una crisis político administrativa vergonzosa, es necesario que todos den la cara y participen en estos asuntos de interés público.

Recordemos que en la última jornada electoral, en la que estaban habilitadas para votar 749.593 personas, solamente salieron a las urnas 169.835. Es decir, hubo una abstención histórica del 78%, y Antonio Quinto Guerra se quedó con la Alcaldía con apenas 72.111 votos.

Cartagena tiene que salir a votar, y no hay mejor espacio para motivar e incentivar a los indecisos, que en los debates democráticos.

Entonces, si estamos tan urgidos de un buen gobierno y cada uno decidió lanzarse para sacar la ciudad a flote porque se siente capacitado para hacerlo, me pregunto: ¿Por qué no ir a los debates y darle, a través del discurso, la posibilidad a la ciudadanía de tomar una decisión consciente?

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz