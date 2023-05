Tomar decisiones pilar de la vida. ¿Qué nos pasa a los cartageneros? Todo va muy mal. Acaba de terminar abril, mes en que se supone que han debido realizarse todas las asambleas de sociedades, corporaciones, copropiedades, JAC y hasta empresas familiares. Y la queja es la misma año tras año, nadie viene y terminan en una segunda convocatoria con el número que haya de asociados. Pues bien, mi respuesta ha sido la misma en 33 años de estar dirigiendo y presidiendo juntas directivas y asambleas, respectivamente: el precario quórum es el reflejo de nuestra ciudad. Los cartageneros no asistimos a las asambleas. En octubre es la gran asamblea para elegir a la persona (el ser), su hoja de vida y en conjunto a un grupo de personas que será su equipo de trabajo; y, por supuesto, por ley un programa de gobierno. Y, ¿la abstención? Enorme. “A veces creemos que las cosas son fáciles y que bastará con un chasquido de dedos para que todo se resuelva” (Alberto Linero). Tenemos escenarios que son para resolver problemas vigentes que padece nuestra generación y otras dificultades para las generaciones venideras, y tenemos que tomar decisiones. Decisiones aparentemente dolorosas y ‘políticamente incorrectas’, pero sin las cuales nunca saldremos del marasmo. El domingo 30 de abril, nuestro editor Javier Ramos, en un lenguaje más sencillo imposible, demuestra los absurdos de algunos motivos de la inmovilidad de la ciudad. Si tomamos como ejemplo cualquier otro escenario, pasa lo mismo. En el gestionamiento empresarial el castigo impositivo, la falta de oportunidades, no por no haberlas, sino por trabarlas con tanta legislación draconiana, no hemos podido matar el hambre con empleos formales. La falta de generosidad, por ejemplo, este 1 de mayo marcharon los que tienen trabajo, los formales solo dan la lucha por sus conquistas olvidándose que más del 60% de las personas no encuentran trabajos formales ni los mínimos vitales. Y, si le ponemos una lupa a la RT (reforma tributaria), castigan los productos del petróleo, gas y energías limpias que hoy generan riquezas, las cuales con sus regalías pueden producir desarrollo, mas educación; pero quieren reemplazar esos ingresos con el potencial turístico, pero resulta que también castigan al turismo con impuestos a los insumos de este sector e impiden que éste crezca. ¿Quién entiende tanta contradicción? Se necesita el quórum para resolver los problemas gruesos de cada institución, tomar decisiones y es responsabilidad de quienes conformamos esta empresa. Para elegir un líder, su equipo y un programa, tenemos 6 meses suficientes para estudiar a cada uno de los candidatos a ser nuestro alcalde. Dios permita que en 10 años en la ciudad celebremos los primeros 500 años de Cartagena, orgullosos de ser cartageneros: autoridad, obras, vías, tranqulidad, seguridad y sumado a la posibilidad de educar en cultura a nuestra población, incluyendo a cada uno y todos los habitantes de la ciudad. Si todos asistimos a cada una de nuestras asambleas, todos ganamos. Todos a una.