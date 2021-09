Defender la democracia

El desafío inminente para Latinoamérica y, en especial, para Colombia, será impedir que a través de procedimientos democráticos se justifiquen regímenes autoritarios que no gobiernan con “fundamento” en leyes preestablecidas, sino “mediante” leyes hechas a su medida, transformando el “demos” (pueblo) en “auto” (uno mismo) y, por consiguiente, la democracia, en “autocracia”. A diferencia de lo que sucede en sociedades incluyentes, pluralistas y “estables”, en las cuales se ha fomentado una cultura de respeto por el “gobierno de las leyes” (Aristóteles) y no de los “hombres” o de las “virtudes” (Platón), en nuestro contexto doméstico -caracterizado porque cada quien desea una ley que le calce-, se ha vuelto común que los presidentes ‘virtuosos’ también promuevan constituciones a su medida. Ejemplo: Chávez (1999), Uribe (2004) Correa (2008), Morales (2009) y Ortega (2014) cambiaron las constituciones y se reeligieron. Con independencia de lo bueno/justo o malo/injusto que se juzguen dichos gobiernos, el hecho es que ganaron con unas reglas, pero a mitad de la partida las cambiaron para seguir ganando. Curiosamente, no se introduce la reelección para que rija en el futuro, que sería lo “razonable” si se estuviera pensando en el “demos” y no en “uno mismo”, y sería lo “sensato” si se considerara “correcto” dicho cambio y se previera la posibilidad de no estar en el poder. Estos síntomas acaso revelen una patología histórica, una manera singular de auto-comprenderse y relacionarse con la verdad (Foucault) y el poder (Nietzsche), que nos ha impedido llegar a acuerdos sobre dos asuntos cruciales: el primero se refiere al reconocimiento del pluralismo (ideológico, cultural, étnico, etc.) y de la necesidad de encontrar un punto de vista común (verdad) sobre cuestiones básicas (derechos y libertades); el segundo, se refiere a la organización del poder y al diseño de instituciones políticas idóneas que puedan resistir su posible abuso. Mi percepción es que nuestras respuestas han sido desacertadas. Con relación a lo primero, porque a diferencia de las democracias “estables”, en donde ha primado el consenso sobre lo básico (derechos y libertades) o el silencio, ante lo que no se puede decidir (religión), nuestra estrategia ha sido la imposición de la “verdad” de las mayorías o del ganador de la guerra (Constitución de 1886) o, ante la imposibilidad de consenso, la acumulación de todos los intereses y puntos de vistas opuestos y omnicomprensivos (Constitución de 1991). Con relación a lo segundo, porque esta indefinición, este aplazamiento, esta ausencia de un “acuerdo sobre lo fundamental”, ha impedido dar una respuesta apropiada a la cuestión de la organización del poder, tema que justificaré en una próxima oportunidad.

Profesor universitario.