Dejarse llevar

En otra época menos interesante de mi vida acudía a mi oficina la funcionaria de un banco para tomarme la firma y la huella. Me hacía levantar y con garbo preparaba las tres tarjetas; una por una las iba pasando de mano mientras cogía la mía y mi dedo, lo untaba de tinta y lo llevaba hasta el cuadro en el papel que apenas apoyaba en un libro, y enseguida se iba sin mayor intercambio de palabras. Yo quedaba conmocionado y no entendía por qué me erizaba infielmente (y culposamente) desde el cuello hasta los antebrazos.

Lo recordé luego en un procedimiento médico: aquella sensación de sometimiento consentido al que me subyugaban las enfermeras, y pude advertir que me fascinaba sentirme en manos seguras, llevado de la mano, protegido, tranquilo de haber eliminado la desconfianza. Y estuve donde el sastre ocasional, que mide con esa cinta lábil y cierra la distancia con los pulgares olorosos a tabaco, y luego raya con aparente desgaire la tiza en el paño. Un trazo apenas lo suficientemente indiferente para permitirme imaginar que coser el vestido es posible.

No sabía qué era todo esto hasta el día que tenía programado para la entrega de un token. Despejé todas las citas y dejé de hacer cualquier cosa importante. Con el anuncio del citófono acudí a la entrega: pero ya no vino aquel guarda armado ni el señor pidió mi cédula, ni cargaba tijeras en un bolsillo del pantalón, ni exigió que firmara en dos documentos diferentes, ni esperó a que revisara el contenido en su presencia; me entregó la bolsa y se fue.

Me pareció raro el desconcierto, venido de un tipo desembarazado como yo, pero entendí que a veces la falta de restricciones conlleva a falta de reconocimiento. Me di cuenta de que hay procedimientos y ceremonias que quedan sueltos (e insulsos) sin una estructura detrás: el protocolo.

No es fanfarronería, no es ridiculez, no es solemnidad: es majestad; es la evolución haciendo lo que debe hacer: reducir el margen de equivocación. Y mientras se ejecuta, nos hace sentir protegidos, elegantes y, sobre todo, nos genera un vínculo de reconocimiento del otro, siempre.

Porque confundimos lo anticuado con lo redundante y servicio con transacción y filas, poco a poco vamos eliminando estos protocolos, y con ellos el intercambio personal comedido y la sensación de que las relaciones traen consideración y humildad. Pensemos eso la próxima vez que cuestionemos la utilidad del protocolo en un cambio de guardia (su ritmo, las miradas inequívocas y los zapateos grandilocuentes en la grava). Sin darnos cuenta vamos prescindiendo de herramientas valiosas para producir los sentimientos automáticos que tienden a unirnos en aquel conjunto de gente: llamémosla nación.