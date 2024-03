Del barrio y otros recuerdos

De manera complementaria o independiente al fervor cristiano de la celebración, eran los días de retorno de quienes estaban lejos de sus terruños y no se podían resistir a degustar en sus hogares los exquisitos platos tradicionales en los que no faltaban el arroz de coco, el de frijol cabecita negra, bagre guisado, salpicón de toyo, ensalada de payaso, plátano en tentación y el infaltable vaso de agua de panela con limón.

A ciertas horas del día se entrecruzaban en las calles mujeres y niños cargando con platos y dulces que se compartían entre familiares y vecinos, como un verdadero modelo de intercambio cultural, en una competencia no declarada de calidad gastronómica, que no estaba exenta de “secretos” de preparación, que aún conservan algunas matronas, quienes, para rallar el coco para el arroz, por ejemplo, nunca se sientan, porque estando de pie consideran que le sale mucha más leche al fruto. Jueves y viernes santos, sobre todo este último la orden era bañarse desde la madrugada para no correr el riesgo de que saliera sangre del chorro de agua. Realizar cualquier actividad después de las 12:00 del medio día era hacerlo con “las llagas de Cristo”.

Esas delicias que ni el paso de los años puede borrar de las conexiones entre la mente, el paladar y el espíritu, se siguen complementando con los infaltables dulces típicos, herencia africana y de españoles, cuya elaboración local le dio sello propio de identidad, un vínculo entre el pasado y el futuro, que se transmite desde el presente para que no solo las familias cartageneras lo puedan disfrutar, este espacio es atractivo para los turistas que por esta época recorren nuestra amada Cartagena.