Del empresario independiente

Carmelo dice que va a votar por Petro para que yo me vaya del país y luego lo llame a trabajar. Carmelo quiere ser emprendedor, pero por ahora es independiente. Trabaja su menester con empeño, es limpio, curioso y ágil. Entiende el inglés tecnológico, y lo he visto interpretando el italiano. Cuando se graduó del Sena fundó una empresa a la que le dio un nombre con un anglicismo obvio. Venera a Nicola Tesla y goza de un sentido del mercado que yo nunca tendré. Hackea claves secretas, hace códigos con PLC, reemplaza tarjetas, baja aplicaciones y resuelve en el sitio, arma tableros, bucea en Mercadolibre, lee planos en el celular y habla con ingenieros de soporte en un nivel al que otros ingenieros (incluido yo) no llegan.

Carmelo no escribe nada en papel, todo lo anota en su celular. Tampoco redacta ni es capaz de plantear una hoja de Excel, y detesta las matemáticas. Tiene un gran sentido de la responsabilidad, pero en ocasiones le cuesta trabajo entender las obligaciones implícitas de un contrato. Ocurre que lo he llamado y me responde quince minutos más tarde, cuando ha parado la moto o bajado un pasajero. Nunca fue empleado y creo que nunca lo será, más por un sentido obcecado de la independencia que por el orgullo de ser empresario.

Uno de los clientes que habitualmente lo contrata le preguntó dónde conseguía los PLC para comprarlos ellos directamente.

Puedo repetir lo manifiesto: que no hay créditos, que la educación no es buena, que no tienen apoyo: la verdad es que el problema es de mezquindad. Los que contratamos (y los que nos contratan a nosotros) no reconocemos la sabiduría del otro y menos el valor agregado que trae consigo. Todo lo queremos chichihuasear y esquilmar: compramos los materiales por un lado y le dejamos el hueso a la mano de obra para que maquile; todo lo cual ha causado en el independiente una prevención -mucho más allá de la ética- que los hace encarecer, casi sin sensatez, su propuesta inicial en espera de que haya un regateo deshumanizante. A veces, en esta carrera perversa, no cobran por lo que creen que vale su sabiduría sino por el costo del activo varado.

Algunos candidatos repiten como un rezo el cuento del emprendimiento, como si esto fuera la solución a todo. Yo tendría cuidado: las economías tienen un límite para absorber los emprendedores; siempre hay riesgo de que los técnicos terminen de comerciantes de dulces o mototaxistas.

El problema fundamental de la economía del empresario independiente es la falta de reconocimiento de su valía y la desconfianza intrínseca que tenemos mutuamente. Ya sé que la desconfianza es un pilar del capitalismo, pero su exceso es costoso, y el perjuicio para la autoestima colectiva es devastador.