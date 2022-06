Del vademécum a la poesía

Cuando, para enseñar Medicina, los compendios de ética y valores eran tan importantes como los textos de Anatomía de Testut Latarjet, Pediatría de Nelson, Fisiología de Guyton

y Hall, Tratado de Medicina Interna de Goldman-Cecil, el maestro Francisco Santander Bustillo Cuevas, ‘Papá Cuevas’ (San Juan Nepo, 20 abril 1923-Cartagena, 24 diciembre 2012) le agregaba, de sobremesa, la poesía.

De porte napoleónico, dueño de aguda inteligencia y un chorro de voz que lo agigantaba en la tarima del auditorio, con solo mirar al paciente era capaz de diagnosticar desde el ‘Mal de ojo’ hasta el Síndrome de Kawasaki.

‘Papa Cuevas’, en una frase, hilvanaba argumentos científicos incontrovertibles, pensamientos célebres y versos inmortales; clavaba dolos, cual afectuosas banderillas, en el alma y el intelecto de sus estudiantes.

El último día que nos vimos, el maestro Bustillo, compañero de tertulia de mi padre Rafael Vergara González, me esperó a la salida del pabellón destinado a realizar tareas imposibles: rescatar a los niños severamente desnutridos e infectados. –“Aquí tienes”. Y me entregó la recopilación de sonetos de su de su más íntima cosecha: ‘Poemario Inconfundible’.

- “¡Cultiva tu espíritu! Aquel que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe; no existen enfermedades sino enfermos; cuida a tu familia como el tesoro más preciado, agrega música y versos a tus conocimientos, de lo contrario te recordarán solo como formulador de garabatos. Cada paciente es único e irrepetible y, en medio de la confusión y la tormenta, aférrate a la luz radiante porque LA FE HACE MILAGROS”:

Y ser en el dolor el punto y coma / No interrogar a nadie en la contienda / calmar con el gerundio al que no entienda / Vivir con seriedad haciendo bromas; subir primero a la empinada loma / en un caballo que no tenga riendas / que no aspire a ganarse la prebenda / que obtuvo el ‘Humo’ sin llegar a Roma; que ese león, el pastor maravilloso / Que aguantara la bárbara jauría / con la imagen del Cristo Milagroso / se haga santo y glorioso en ese día / en que el pueblo valiente y silencioso / contemple la esperada parusía.

Después de dormir, largamente, en el fondo del baúl de los recuerdos, aquel poemario, mágicamente, retornó a mis manos. Maestro Bustillo, ¡demasiado tarde!: en el perenne ‘Reino de la avaricia’ que nos consume, es imposible pasar del vademécum a la poesía: castraron nuestros derechos laborales y, la atención humanizada de los pacientes, quedó reducida a los milagros del ibuprofeno.