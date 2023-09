Del vicioso al virtuoso

Los círculos viciosos forman situaciones problema violando el principio No hay efecto sin causa, generando justificaciones que impiden encontrar una salida, dada la dificultad para definir quién es la causa y quién es el efecto; recordando que cuando el efecto es un problema, la solución está en eliminar o controlar la causa. Fontela y Guzmán, 2003, citan que el editorial del primer número de la primera gran revista de Economía del Desarrollo, Development and Cultural Change (1952), insistía sobre las dificultades específicas de la existencia de círculos viciosos entrelazados. Por eso los círculos viciosos alimentan el subdesarrollo y aunque es importante identificar su existencia, la verdadera necesidad es definir quien tiene el poder o voluntad para romperlo, pasando al círculo virtuoso. Falta de educación y pobreza forman un círculo vicioso, sin educación no hay posibilidad de buen empleo o negocio formal generador de dinero, y tener la condición de pobreza afecta acceder a la educación y por la relación pobreza y hambre. El hambre de los niños es una de las causas que limitará su aprendizaje. Mientras en Cartagena la pobreza es real, Colombia tiene legislación para mitigar el hambre de los niños e incluso, apoyos económicos a sus padres, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adopta el Fin de la pobreza y Hambre cero, como dos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No separación de los residuos sólidos reciclables y falta de una recolección separada forman otro círculo vicioso. No sabemos si en la casa no separamos los residuos por no existir un sistema de recolección formal del material reciclable, o no existe ese recolector formal porque nosotros no separamos usando bolsas de tres colores, negro, blanco y verde. Mientras en Cartagena la basura en las calles es real, Colombia tiene legislación sobre separación de residuos y manejo de basuras, la ONU adopta Trabajo decente y crecimiento económico, Ciudades y comunidades sostenibles y Producción y consumo responsable, como tres de los 17 ODS.

Hace falta crear organizaciones formales para producir materia prima a partir de sólidos reciclables, el abono orgánico y el triturado de caucho para asfalto, son parte de una solución que no queremos ver, olvidando que generar empleo formal es atacar la pobreza y aportar tributos al Estado, y usando residuos sólidos que desechamos, dejamos de ensuciar las calles y contaminar el ambiente, pasando de dos círculos viciosos al círculo virtuoso: desarrollo socioeconómico sostenible.