Muchas veces, cuando hablo con mis amigos colombianos sobre la delincuencia, el mensaje de fondo que me transmiten es que la delincuencia es un flagelo nacional que, como los terremotos y las lluvias torrenciales, no se puede evitar, ni hacer nada salvo resignarse a ella del mismo modo que uno se resigna a que, cuando llueve, hay que esperar a que el arroyo pase antes de salir a la calle. Colombia tiene tan interiorizada la delincuencia que hasta los presidentes la mezclan con los grupos insurgentes y tratan de dialogar con los malandros organizados como si fueran un partido político o un sindicato.

Sin embargo, la delincuencia poco a nada tiene que ver con un terremoto o una inundación. Los segundos son fenómenos naturales en cuyo origen poco podemos hacer los hombres. La primera es un fenómeno social directamente causado por los hombres e indirectamente causado por las circunstancias sociales creadas por el hombre. Súmesele a esto que, si bien es cierto que el origen de un terremoto escapa a la voluntad humana, no así su remedio y, como todos sabemos, no tiene los mismos resultados un terremoto en Japón que en nuestras ciudades latinoamericanas.

¿Cómo luchar contra la delincuencia? La respuesta no la tiene nadie. Al menos no una respuesta absoluta. Sí, es necesario luchar contra la pobreza extrema que hace que a muchos les salga a cuenta arriesgar vida y futuro lanzándose al crimen. Sí, es necesario fortalecer la institucionalidad para que las fuerzas del orden sean impermeables a la corrupción y actúen del mejor modo. Sí, son necesarias educación y cultura para que en la mentalidad de todos esté grabado que hay determinadas cosas que no se deben hacer no por miedo al castigo, sino simplemente porque no se deben hacer. Todo eso es cierto. Como también lo es que la ciudadanía debe movilizarse, asumir su responsabilidad y organizarse en la calles, barrios y ciudades promoviendo las acciones correctoras arriba señaladas.

Pero, no nos engañemos, no hay una receta mágica. Es de necios creer, como el joven y nebuloso presidente de El Salvador, que con mano dura se corrige todo. Con mano dura se corta la hierba, pero no se arrancan las raíces. Y muchas veces esa mano dura esconde otros tipos de delincuencias menos llamativas, pero más lesivas a largo plazo. Lo único cierto es que la delincuencia no es sólo un problema de las autoridades, es un problema de todos y sin la intervención de todos no se solucionará.