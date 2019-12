Democracia y neoliberalismo

Debemos revivir la Ilustración y volver a comprometernos con honrar sus valores de libertad, respeto al conocimiento y democracia. (J: E. STIGLITZ)

La Reforma Tributaria que impulsa el Ejecutivo y parte del Legislativo, permite traer a colación conceptos de Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía.

Stiglitz ilustra sobre el fracaso del neoliberalismo y su efecto en los países pobres. ¿Colombia es un país pobre? Así mismo el parlamentario Iván Marulanda, conocido economista, hizo una clara exposición en el Congreso de lo que significa esa “reforma tributaria” para los sectores deprimidos y desiguales del país. Ambos planteamientos dejan una enseñanza que no alcanza a avizorar el “sediento” ministro de Hacienda. Stiglitz afirma que la pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuarenta años debilitando la democracia. La forma de globalización prescrita por el neoliberalismo dejó a individuos y a sociedades enteras incapacitados de controlar una parte importante de su propio destino. La liberalización de los mercados de capitales fue particularmente odiosa: bastaba que el candidato con ventaja en una elección presidencial de un país emergente no fuera del agrado de Wall Street para que los bancos sacaran el dinero del país. Los votantes tenían entonces que elegir entre ceder a Wall Street o enfrentar una dura crisis financiera”. También se predicaba en los países ricos: “No es posible aplicar las políticas que ustedes quieren” (llámense protección social adecuada, salarios dignos, tributación progresiva o un sistema financiero bien regulado) «porque el país perderá competitividad, habrá destrucción de empleos y ustedes sufrirán». Ese el sumun de la Falacia Neoliberal.

De otro lado el senador Iván Marulanda llamó al Congreso a hacer un Estatuto Tributario de largo aliento. “Este país no quiere tocar a los grandes capitales, que son los que tienen que pagar el costo del desarrollo de esta nación. Ellos se están enriqueciendo porque existe esta nación, este mercado, este recurso humano de los colombianos. Han podido hacer sus fortunas porque existe Colombia, pues ¡que paguen! Quieren pertenecer a un club al que no le pagan cuota de mantenimiento y eso es una vulgaridad”. “Vinimos a pedir que se hunda este proyecto, que es un mal chiste del gobierno (...) Construyamos un Estatuto Tributario con el respaldo de la gente, sin lobistas, que sea progresista, progresivo, equitativo y justo, que sea suficiente para tener un Estado vigoroso capaz de pagarles a los colombianos lo que nos dan con esfuerzo y esperanza”.

Valerosa, clara e irrefutable la intervención del parlamentario Marulanda.