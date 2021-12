Depredadores e incompetentes

¿Por qué la gestión pública en Cartagena oscila entre depredadores del erario e incompetentes, y con breves y escasos períodos con personas probas y capaces?

Hasta el poeta desesperanzado cantó: “Fuiste heroica en los años coloniales, cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos”. El problema viene desde la Independencia, cuyo costo para la ciudad fue enorme. Los mejores hombres y mujeres murieron o emigraron, desaparecieron liderazgos, economía destruida y la población menguó a menos de diez mil habitantes en 1903. Después, la combinación perversa de dirigencia política anodina, rapaz y privados que miran alrededor dentro de una campana de cristal esmerilado, con ciudadanos cuya experticia es la quejadera eterna improductiva, con concejales y alcaldes que dan ganas de llorar y reír, ayudan a explicar el atraso relativo.

Llaman la atención los reclamos a la administración Dau, sin aceptar sus críticos que él es producto del fracaso con estropicio de las llamadas con rimbombancia y ridiculez, “casas políticas”, (póngale el apellido que desee). A Dau le dicen incompetente, de bajísima formación, sin rumbo, nulas ejecutorias, sin estrategias contra la corrupción, salvo libros blancos en PDF, “tirarla plena y cantar la tabla”, hazmerreír, lenguaraz, sicofante. Aisló a Cartagena de grandes eventos, pues al asistir podría salir con desaguisados. Viajó a EE. UU. y no buscó la audiencia más importante, reunirse con el cartagenero Juan González, (@Cartajuanero, Special Assistant del gobierno del presidente Joe Biden and Senior Director for the Western Hemisphere). Su proyecto de vida es lograr encarcelar a cuatro o cinco políticos, más entusiasmado con invertir 90 millones de pesos en rejillas en un barrio que con las obras del canal del Dique o de la protección costera, pues ¿lo que él no adjudica está bajo sospecha, no le interesa y lo entorpece?

Al parecer los asaltos al erario están controlados, pero no bastan si no están las obras que la ciudad exige y tener como core el poblador.

En Barranquilla, por ejemplo, a pesar de la descomunal inversión en obras y el bienestar visual, que son indiscutibles, contrasta que el 61,5% (Dane) de los habitantes no consuman tres comidas al día. En Cartagena no hay inversiones en infraestructura relevantes, con excepción de las del gobierno central, y el 68,3% (Dane) de los pobladores tampoco acceden a tres comidas diarias. Queda claro: no es suficiente desarrollar infraestructura.

Los puntos esenciales para sacar a Cartagena y sus habitantes del pantano se recitan de memoria, deben gestionarse inmensos recursos sabiendo que esta vez tampoco fue.

Un Acuerdo Incluyente de Mínimos por una Cartagena Máxima debe empezar a construirse. ¿Hay con quién? ¡Ojalá!