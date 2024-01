En Finlandia, donde se habla finés, los nativos reconocen 40 clases de nieve y tienen una palabra para cada tipo, fenómeno atribuido erróneamente a los esquimales. Pasa con la depresión, término banalizado del que podemos distinguir en clínica psiquiátrica 13 tipos diferentes con sus subtipos, a saber: Trastorno adaptativo tipo depresivo; Trastorno mixto ansioso depresivo; Episodio depresivo, leve, moderado, y grave con y sin síntomas psicóticos; Trastorno Depresivo recurrente (depresión mayor o monopolar), episodio actual leve, moderado con y sin síndrome somático, y grave con y sin síntomas psicóticos; Distimía; Episodio depresivo del trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 o mixto; Depresión debida a enfermedad médica; Depresión inducida por sustancias psicoactivas o por medicamentos; Trastornos depresivos en el estrés postraumático; Depresión en trastorno inestable de la personalidad tipo límite; Ciclotimia; Depresión atípica; Depresión posparto y otros tipos de depresión. Por tal razón no debemos hablar de depresión, sino de depresiones, cada una requerirá de estrategias terapéuticas diferentes.

Las depresiones no tienen una sola causa, se reconocen tres grandes factores determinantes superpuestos: causas biológicas (genéticas, epigenéticas, metabólicas o tóxicas), causas psicológicas (inmadurez de la personalidad, fortaleza del yo, estilos de afrontamiento, capacidad adaptativa y de resiliencia) y causas medioambientales, (familiares, escolares, laborales, sociales o culturales).

Hoy contamos con neuro-imágenes de la depresión que derriban el mito de la causa exclusivamente psicológica de esta enfermedad: la tomografía por emisión de positrones con contraste, la resonancia magnética funcional y el mapeo cerebral por electroencefalograma a color; en ellas podemos observar aéreas coloreadas del cerebro funcionando en tiempo real.

El tratamiento no debe dirigirse a una sola causa, existen diversas estrategias y herramientas terapéuticas. Los psicofármacos, resultan la opción de mayor efectividad, pero de menor aceptación entre el público por temor a los efectos colaterales cuando no son prescritos por expertos. La psicoterapia es una formidable herramienta, el problema, además de su lenta efectividad, es que no todo el talento humano que trabaja en salud mental está formado adecuadamente en esta disciplina. Para casos resistentes, se indica la estimulación magnética transcraneal; en muy graves, la terapia electro-convulsiva bajo anestesia y relajante muscular; en extremadamente resistentes, la estimulación cerebral profunda mediante neurocirugía estéreotaxica, con implantación de electrodos en núcleos de la base del cerebro para neuromodulación.

Un 5% de la población mundial, (400 millones) padece algún tipo de depresión. En Colombia se estima en 2,5 millones las personas afectadas. El pasado 13 de enero conmemoramos el Día Mundial de la Depresión, enfermedad que estadísticamente viene aumentando después de pandemia, estrechamente relacionada con el aumento de casos de tentativas de suicidio y de suicidio consumado. Por ello debemos dejar de creer que negándola podemos manejarla, o acudiendo irracionalmente a frases triviales, entre otras, como: “Pon de tu parte”.

*Psiquiatra.