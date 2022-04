Derridá no ayuda

Cuando Petro invoca a Derridá (su Deux ex machina) para que lo salve de la chapuza que fue el incidente de La Picota, poco sabe que el filósofo francés es el hazmerreír de los físicos serios (y de gran parte de la filosofía).

En 1995, al físico Alan Sokal le publicaron un artículo en la revista de izquierda ‘Social Text’ con un título que parece sacado de la jerga de Derridá: ‘Transgrediendo los límites: hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica’. El texto resultó ser una pega que el propio Sokal desveló en otra publicación.

En sí mismo el artículo es una burla al postmodernismo y su intención de introducir subjetividad y politizar las ciencias. Dice la pega, más o menos, que con la mente se puede alterar la gravedad.

Previamente, en otro caso, Derridá tomó la Ley de la relatividad de Einstein para sugerir que nada es real y que todo es relativo, y sobre la constante de la velocidad de la luz dice:

“La constante einsteniana no es una constante, no es un centro. Es el verdadero concepto de variabilidad – ella es, finalmente, el concepto del juego. En otras palabras, no es el concepto de algo – de un centro que empieza desde donde un observador puede dominar el campo – pero el verdadero concepto del juego...”.

Sobre este disparate, los comentarios de Sokal (Beyond the Hoax) son hilarantes.

Ya Derridá jugaba mucho antes con el intercambio entre el texto y el habla: “Nada está fuera del texto (il n’y a pas de hors texte)”; nada, digo, ni siquiera la muerte de un venado en un bosque perdido.

Según la crítica del filósofo John Searle, esto está conectado con su idea de que el habla es realmente escritura: “Entonces para Derridá ambas palabras escritas y palabras habladas son repetibles o, como él prefiere decir, “iterable”; ambas son institucionales, ambas pueden ser incomprendidas...”, y “Derridá convenientemente puede redefinir la escritura en tal manera que todo el lenguaje, así sea escrito o hablado, es escritura...”.

A la luz de lo anterior, ¿de qué sirve ampararse en Derridá al tiempo que firma un compromiso escrito en una notaría? Para Derridá lo escrito hoy puede ser diferente mañana, pues su objetivo último es acabar con la concepción occidental de la racionalidad, la distinción entre realidad y apariencia, verdad y mentira.

En consecuencia, Petro, en tanto pupilo de Derridá, mediante redefiniciones y artimañas, trocaría mañana lo que escribe hoy, e incumpliría la Constitución; recuerden, todo es relativo y ambiguo.

En cuanto al otro mentor de Petro, el verdadero: no fue solamente la expropiación de bienes lo que acabó con Venezuela, fue (y lo es aún) su absoluto desprecio por todo lo que representa la cultura occidental.