¿Decisión desatinada o calculada?

En el Foro Económico Mundial (Davos-Suiza), la ministra de Minas anunció que no otorgarían más contratos de exploración de gas y petróleo, debido al compromiso con el cambio climático. Decisión que tiene efectos prácticos sobre el ambiente, la soberanía energética y la economía, pero que el gobierno parece soslayar, por lo siguiente.

Con respecto al cambio climático, porque Colombia es un emisor de gases con poco impacto planetario: aporta solo el 0.37% del total global; por tanto, el que explore y explote o no hidrocarburo es prácticamente irrelevante, más aún si los otros países lo hacen, pues el ambiente no tiene frontera. Lo incomprensible es que las actividades ganaderas y agropecuarias, y la deforestación producen más daño ambiental y esas no paran.

Con respecto a la soberanía energética, porque mientras la ministra – experta en filosofía y ambiente- afirma que tenemos reservas hasta 2037, los expertos -entre ellas su viceministra (con tres posdoctorados en energías renovables)- objetan el informe que contiene las cifras, pues -dicen- no diferencia “reservas” de “recursos contingentes” y no distingue entre reservas “probadas” que garantizan un 90% del producto, reservas “probables”, que garantizan un 50% y “reservas” posibles, un 10%.

Finalmente, con respecto al impacto económico, porque el petróleo representa más del 40% de las exportaciones, el 35% de la inversión extranjera directa, es la principal fuente de divisas y aporta casi el 80% de las regalías (25 billones de pesos). El presidente dice que compensará estos ingresos con turismo, pero los países con industria turística reciben 20.000.000 de visitantes aproximadamente, Colombia solo 5.000.000. Necesitaríamos una fuerte inversión en infraestructura, para lo cual la venta de hidrocarburos podría servir.

Pregunto: ¿qué sentido tiene tomar una decisión que tiene un alto costo económico y social y produce pocos beneficios ambientales? El gobierno debería escuchar a la USO, a ambientalistas como Brigitte Baptiste y a los expertos quienes recomiendan -independientemente de si hay o no reservas- explotar mientras se pueda los recursos minero-energéticos -cuidando el ambiente- como lo hacen Noruega y Canadá, pues somos un país con baja emisión de gases y nuestro principal problema es la pobreza. Roy Barrera, del partido de gobierno, afirma con más sensatez: “Si no sacamos nuestro petróleo nos quedamos sin petróleo y sin energías limpias y, por tanto, sin transición energética”.

Post scriptum: mi explicación para esta decisión tan desatinada es la siguiente. La ministra actúa movida por razones ideológicas, pero el presidente, por razones electorales: necesita del voto de ambientalistas para las elecciones regionales. No por casualidad la ministra anuncia –después de semejante hecatombe– que en un año (después de las elecciones) se podría revisar la decisión.