Desavenencia total

La ley de Paz Total atraviesa su charquito. El que no se haya consultado al Consejo de Política Criminal en su confección, como era obligatorio, podría ser insalvable para su exequibilidad. La Corte Constitucional está por decidir. Mientras tanto, el propósito y las implicaciones del articulado hacen levantar la ceja. ¿Ley para qué y para quiénes? Solo rábidos prosélitos se tragan que es para hacer la paz. Brillante arcoíris por ambos extremos, ¿dónde está el diablillo?

Duende hay, si no cómo se explica que se negocie con hampones un salvoconducto de impunidad a cambio de aconductarse. ¿Será que los van a dejar sin trabajo? Ante la posibilidad de quedar cesantes, sería razonable pensar que la mayoría volvería a las andadas, a menos que les tengan otra chanfa. Es un apestoso revoltillo que abarca tanto maleantes como guerrilleros, con abundante droga de por medio. ¿Habrá otra explicación?

Aquí se entra en el deslizante camino de la especulación, o en el todavía más tortuoso de la conjura. Fernando urdió una conjura en Aranjuez (1808) contra su padre Carlos IV. No le funcionó y los franceses invadieron. Sucedió mucho después de que don Sancho Jimeno defendiera Cartagena (1697) contra los mismos, como hizo el pueblo de Madrid un Dos de Mayo. Hay maneras de precaverse. Mejor estar avisado.

Una alternativa para los malhechores podría ser ponerlos al servicio del Estado. Sería una medida extrema. Y se insinúa solo porque el presidente Petro con su incoherencia para gobernar ha transmitido tantos mensajes contradictorios que su agenda legislativa, la del cambio, está hecha añicos. Casi nada avanza en el Congreso excepto, quizá, el caos, como el de la salud. De otra parte, una elección fresca en dos meses es poco probable que abra horizontes frescos. Y para completar, las cortes están dispuestas a hacerse matar en defensa del Estado de Derecho. No le elegirá nuevo fiscal. ¿Qué más cranear, aparte de hacer retiros espirituales?

Una alternativa es la fuerza. Un autogolpe. Se desmantelan las instituciones y se instaura un régimen de hecho. Pero con las fuerzas militares no se cuenta. Los repetidos desplantes del presidente para con ellas son el fruto de un profundo odio mutuo. En los mentideros se da por cierto que el exguerrillero no las tolera y viceversa. Se dice, además, que si bien las operaciones de orden público continúan con una eficacia mayor que la que admite la oposición, al ministro del ramo no le cuentan.

La fuerza es tener ejército propio, no para pelear guerras, sino para imponer ideas y terror. Los favorecidos por la Paz Total están hechos a la medida: disciplinados y bien armados, les sirve un sueldo suplementado con algún laboratorio o secuestro. Con impunidad, calzado bueno y uniformes vistosos para sacar pecho, más la asesoría del Grupo Wagner, aun sin el difunto (estaba cantado) Yevgeni, quedarían tan elegantes como la Policía Montada del Canadá. ¿Será que es todo fantasía?