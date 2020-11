Descontrol territorial e inundaciones

Ayer nuevamente quedó expuesta la vulnerabilidad de Cartagena ante las lluvias, vientos y mareas. En la ciudad Heroica, donde otrora nos impresionábamos con las inundaciones en Barranquilla, ahora vemos con frecuencia calles y casas inundadas; y techos volando. Lo de ayer con la Tormenta Tropical Iota fue casi de película de ciencia ficción. Pero esto no es nuevo; esta ha sido la realidad en Cartagena, desde hace años, y es innegable que casi que cualquier aguacero termina en inundación. Lo de ayer fue monumental y otro llamado de atención a las autoridades. El impacto se sintió literalmente en toda la ciudad, lo cual estuvo ampliamente documentado a través de las redes sociales donde la gente compartió videos y fotos de sus barrios bajo el agua. Mas del 70% de la ciudad reportó problemas de inundaciones. En las zonas mas bajas cercanas a la costa la interacción de los niveles del mar, las mareas y las aguas de escorrentía pluvial resultan en una combinación fatal, acentuando la problemática. En partes mas altas de la ciudad la problemática no es menos compleja. La densificación urbana descontrolada resulta en inundaciones súbitas con la fuerza de arrastrar personas y hasta carros en algunos puntos. Mas aun, en zonas de alto riesgo los deslizamientos de tierra han sido catastróficos. Mas allá del decreto de calamidad pública y de poner a disposición los recursos, por de mas insuficientes, para ayudar en plena emergencia, los ciudadanos exigimos que se presenten soluciones contundentes a la problemática. Es entendible que exista un clamor general para que el Distrito cumpla con la implementación del Plan Maestro de Drenajes Pluviales (PMDP). Lamentablemente invertir en este proyecto seria como echar plata en saco roto. No solamente estos diseños son insuficientes, como quedo claro con el Canal Emiliano Alcalá, que se rebosó el mismo año que fue construido, y hoy día se sigue rebosando. ¿Porque pensar que el resto del PMDP si va a funcionar? Pero el problema no es solo de capacidad hidráulica, el problema es que no se ha desarrollado una visión holística de la problemática. La densificación urbana descontrolada tiene una gran influencia en la problemática lo cual es consecuencia de la falta de planeación y de control. El nivel de desarticulación de las entidades responsables es una parte importante del desmadre. Urge que el Distrito tome el liderazgo a través de la Secretaria de Planeación y todo lo que tenga que ver con una afectación directa o indirecta del territorio se coordine y apruebe a través de ellos. Una de las razones principales por lo que esto se necesita tiene que ver con el manejo de las aguas lluvias. El total descontrol del territorio resulta en unos aumentos significativos en los niveles de impermeabilidad del suelo, por lo que no sorprende que haya un aumento de las escorrentías. Esto sumado al cambio climático resulta en un coctel maligno que inunda a la ciudad. Vale la pena recordar cómo es que los canales que construyó el Instituto de Crédito Territorial en los 80 en varios barrios de la ciudad no se rebosaron por muchos años, mientras no hubo densificación urbana. De esto pueden dar fe sus vecinos. También recordemos a las extintas Empresas Públicas de Cartagena que atendían el mantenimiento y mejoras de los drenajes. ¡No eran perfectas, pero había a quien llamar! El 31 de Octubre se celebró el Dia Mundial de las Ciudades, designado por la ONU con la resolución 68/239. La expectativa es promover el interés de la comunidad internacional en el desarrollo urbano sostenible. De acuerdo con Maimunah-Mohd Sharif, Directora Ejecutivo de ONU-Habitat, el Reporte de Ciudades del Mundo de 2020 afirma de manera convincente que las ciudades bien planeadas, manejadas y financiadas crean valor económico, social y medio ambiental que puede grandemente mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Ese el enfoque que debemos adoptar en Cartagena.