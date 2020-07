Desde mi ventana

Veo un pájaro flotando entre las nubes. No sé cómo se llama. Una silueta oscura. Una sombra recortada contra el horizonte blanco y azul. Zigzaguea esclavo de su voluntad. Se oculta y se muestra jugando entre las torres de cemento y metal que cuajan la urbe cautiva. Un alma libre. Un ave que vuela sobre la ciudad. Que sube y baja sin apenas agitar las alas. Mecido por la brisa. Desde el lugar en el que escribo, escondido tras mi ventana, no sé si existe o si sólo lo hace para él, criatura tan ligera como ignorante de mi mirada.

Hace meses que el mundo se convirtió en un domingo eterno. Pesado escenario a las cuatro de la tarde. Perpetuo silencio apenas roto por un pájaro desconocido. Pareja de alas que cruza el cuadro que enmarca el vidrio de mi ventana. Carismáticos líderes con antifaces de salteadores de caminos aparecen en las noticias. Dan órdenes con palabras que no comprendo. Apenas son capaces de pronunciarlas. Las reglas y las normas hacen juegos de manos. El alcohol se prohíbe, el alcohol se permite, el alcohol empapa los discursos oficiales. El mundo se derrumba, el mundo ya no se derrumba, el mundo está mareado. En el cielo el pájaro flota. En la tierra los hombres abandonados miran a los cielos. La criatura alada se desliza ágil frente a mis ojos. Mis ojos se preguntan qué sentirá al romper las nubes y darse cuenta de que las nubes no son nada.

Amanece y todos los días son iguales. Rostros fingen interés en una pantalla y todos los días son iguales. La realidad se va a negro y todos los días son iguales. Sólo nos queda lo que llevamos dentro y todos los malditos días siguen siendo iguales. Sopla la brisa templada. Imagino un velero de Hopper detenido frente a mi ventana. Debe de haber un dios porque a nadie carente de la crueldad necesaria para crearnos se le ocurriría la idea de encerrarnos con nosotros mismos.

Los hombres gritan que tienen hambre. Los políticos que no tienen la culpa. Un matrimonio venezolano pide limosna a gritos cada tarde. Nadie les presta atención. Un vecino amenaza con arrojarles algo si no se callan. Quiero correr calle abajo. Pero en un espejo negro alguien escribe está prohibido. Todo lo está. Quiero volar como el pájaro. A quién le importa lo que quieras. Los venezolanos se sientan agotados en la acera. El pájaro vuela pletórico. De pronto, lo odio. Lo observo encerrado tras mi ventana. Qué hermosa imagen su contorno trazado sobre el asfalto. Dame un arma. Ojalá pudiera abatir al odioso emplumado. Su mera imagen me recuerda la realidad. Su alegría no hace más que evocar la que ya no es mía. El cristal que necesito reventar a patadas. La libertad perdida. La dignidad puesta en suspenso. La vida robada. El virus no nos hará mejores. ¿Quién pudo de verdad ser tan necio de creerlo? Pero al fin nos muestra tal como somos. Enjauló a todos.