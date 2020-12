Deseos para el 2021

Faltan 4 días para que se acabe este año de mie%&. El 2020 pasará a la historia por haber sido un desastre en la salud y en la economía mundial. Todos hemos vivido de cerca o hemos conocido a alguien que perdió el trabajo, perdió un ser querido o tuvo que cerrar su negocio. El 31 de diciembre, cuando suenen las campanas de las 12 entraremos a un 2021 lleno de deseos, sueños y expectativas.

El primer deseo será que la vacuna llegue rápido a Colombia y podamos vivir sin miedo a contagiarnos. Que podamos enfermarnos sin recelo a tener que ir a un hospital lleno de COVID; que la burocracia colombiana no retarde la vacunación; que podamos volver a ver a nuestros amigos y abrazarlos sin temores. Que nuestros hijos puedan volver a las aulas a aprender de la forma adecuada, a jugar en los parques y al aire libre. Pediremos poder planear nuestras vidas libremente. Vivir sin pensar en decretos limitantes, sin colas ni distanciamientos; sin untarnos de alcohol y desinfectarnos cada vez que entramos a nuestras casas. También deseamos que el desempleo baje. No como el sueño de una reina en la noche de su coronación; deseamos ‘realmente’ no sentir el corazón arrugado viendo la mendicidad en las calles, los locales desocupados, los restaurantes cerrados y los monumentos vacíos. Extrañamos las calles llenas de turistas que alimentaban a guías, vendedores de artesanías, taxistas y que daban trabajo a miles de cartageneros. Queremos los hoteles llenos y los barcos de crucero entrando a la bahía cargados de extranjeros.

Pediremos que se acaben los conflictos que nos impiden avanzar. Que el tiempo no se gaste en peleas, si no en la ejecución de proyectos que den vida a nuestra ciudad y la saquen del deterioro en que nos encontramos. Que se pavimenten las calles, se construyan aceras, se arreglen los puentes y se tapen los huecos. Que ya no nos quejemos más de las clínicas y escuelas que no se concluyeron y se terminen de construir de una vez por todas, para que nuestros habitantes tengan una salud digna y nuestros niños puedan recibir educación.

Pediremos que se acaben las marchas improductivas de flojos que no dejan trabajar, las ofensas en las redes de los ‘haters’ (personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles ante cualquier asunto). Que las noticias no hablen de masacres ni muertes; tampoco de corrupción ni robos de empleados públicos que trabajan para los colombianos y se lucran de nuestros impuestos. Pediremos que todos los cartageneros puedan disfrutar de agua, energía, alcantarillado, aseo y que sus calles no se inunden con las mareas y las lluvias. Nada nos impide soñar. ¡Feliz 2021!