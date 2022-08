Define la RAE que la negligencia y la falta de cuidado son desidia, y no encuentro otra palabra para referirme a la gestión de la Alcaldía y el Concejo. No dudo sobre la honestidad y las buenas intenciones del alcalde Dau o que haya concejales que trabajen por Cartagena. Tampoco desconozco que enfrentarse con la pandemia ha sido una tarea titánica y que por décadas la ciudad ha sido saqueada. Es evidente que el Tractor es atacado por las ratas que quieren seguir esquilmando el erario, sin embargo, no puedo dejar de expresar lo que sentimos al atravesar diariamente a La Heroica y ante tanta noticia funesta. No hay seguridad; atracos y raponazos en el único sitio en el que nos sentíamos salvaguardados, en el cordón amurallado. Las víctimas, los turistas, que vienen buscando tranquilidad y esparcimiento, a gastar dinero que genera empleo, que son acosados por hordas de vendedores, prostitutas, mendigos, que no entienden la palabra no. Ya no solo caminamos con temor en los barrios, escondiendo celulares, ahora también hay que ocultar los relojes. En mi vida había visto la ciudad tan destruida, alcantarillas sin tapa en las que ya han caído tanto nativos como turistas, los andenes rotos, desnivelados al igual que las calles. Cómo es posible que para ir caminando de Getsemaní a la plaza de Santo Domingo tengamos que evadir pozas, ciénagas, cruzar charcas putrefactas, montarse en paredillas, ¡por Dios! La malla vial está destruida como si un terremoto nos hubiera arrasado, antes por lo menos les echaban su poco de brea para disimular, pero ahora ni eso. Y qué decir de la basura por todas partes, la oscuridad en las calles, las constantes interrupciones de los servicios públicos, la reventadera de tubos del acueducto, el estancamiento de aguas formando lagunas y trampas, el colapso del tráfico, invasión del espacio público, descuido de las pocas zonas verdes, más los injustos bloqueos por las justas protestas. Si bien la administración pública tiene unas normas rígidas, también hay herramientas para actuar ante emergencias o necesidades urgentes mientras se desarrollan proyectos macro. Alcalde, equipo de gobierno distrital, tienen el sol a las espaldas, por favor no más desidia, yo no digo que no hagan nada, pero no se nota que hagan lo suficiente. Los barrios deprimidos siguen igual o peor. Lo que se ve en las zonas donde hay una economía dinámica es de llorar, deduzcan cómo está el resto. La cultura ciudadana no existe, todo el mundo hace lo que le da la gran gana, porque no se percibe autoridad. Concejo, Contraloría, hagan su trabajo con amor a la ciudad, no más revanchas o persecuciones. Estamos cansados, ya no más, con respeto les rogamos que trabajen que para eso les pagamos.

*Abogado y ejecutivo empresarial.