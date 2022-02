Despenalización del aborto

Se me ocurre escribir hoy y poner de manifiesto el dolor de alma, dolor de patria y las tristezas absolutas que, estoy seguro, son las de la mayoría de los colombianos, después de enterarnos del fallo de la Corte Constitucional con referencia al aborto y su despenalización, cuando este se practique hasta la semana 24 de la gestación.

Todo un país, 50 millones de habitantes, debe aceptar lo que deciden 9 magistrados de una corte (5 votos a favor y 4 en contra) y quienes ni siquiera fueron nombrados por elección popular directa.

Aquí se protege más al animal que al ser humano indefenso dentro del vientre de una madre confundida, muy seguramente una menor de edad, inexperta, inmadura o envuelta en situación de desorientación o de falta de apoyo por parte del padre del bebé o de su familia. Se protege además el derecho a la vanidad de quienes irresponsablemente usaron su cuerpo para actos diferentes a la entrega mutua, al amor y por qué no, a la procreación.

Se autoriza el homicidio eliminando el cargo jurídico o pena, creyendo que la culpa es inherente al concepto legal y no a lo que significa el acto en sí. Se empuja al vacío a las niñas y jovencitas que aún no tienen el suficiente criterio para tomar una decisión de ese calibre, llevándolas a situaciones propias de consecuencias irreparables o irreversibles, culpas y arrepentimientos que marcarán en ellas cicatrices el resto de sus vidas.

El Dr. David C. Reardon, quien ha recopilado 600 meta-análisis de muchos científicos e investigadores, sobre la salud mental de quienes se han practicado un aborto en sus vidas, nos enumera las terribles enfermedades mentales que produce, como el suicidio, conductas, ideas o intentos suicidas, depresión simple, depresión severa, bipolaridad, sentimientos de culpa severa, culpa a terceros, esquizofrenia, actitud neurótica, ansiedad y desórdenes alimentarios, deserción laboral, culpa y arrepentimiento permanente. ¿Será que la Corte no midió, no evaluó, no dimensionó, no investigó el Post Aborto?

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2050312118807624

No midió tampoco la Corte las afectaciones laborales de los galenos y todo el personal médico o de la salud que por Objeción de Conciencia, se quiera negar a cometer actos que vayan en contra de sus valores y principios morales. Las clínicas y hospitales se verán en situaciones idénticas.

Cada vez que el legislador se aparta más de los valores y de lo moral, de los verdaderos Derechos Humanos y de Dios, lleva al ciudadano a caminos oscuros llenos de falsas libertades y de “falsos derechos humanos”. Cuántos seres humanos nacidos con esa edad de gestación o menos quizás, hoy son partícipes de nuestra sociedad y muy seguramente valoran más la vida que nuestros magistrados de la Corte.