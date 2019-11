Tendría unos quince años cuando en una comida familiar me levanté a recoger los platos. Le dije a mi abuela que esta vez los recogía yo, que no se levantara. Como de costumbre, ella replicó queriendo hacer la tarea. A mi lado, mi tío –un joven, inteligente y progresista vasco– se reía diciendo que no discutiera con mi abuela, que en unos años, yo haría y diría lo mismo. No es la primera vez que me viene a la mente aquel recuerdo. Realmente creo que fue entonces cuando mi mente adolescente entendió que si era yo quien estaba de pie recogiéndolo todo y no mi tío, mi hermano o mi padre, no era por ese supuesto instinto biológico que mencionaba mi tío.

Fue a través de estos pequeños detalles “inocentes” cómo entendí que por haber nacido en un cuerpo de mujer, la sociedad –incluyendo aquí a la gente que más me quería– esperaba algunas cosas de mí. Esperaba que fuera simpática y amable, pero no gritona, que fuera aplicada y trabajadora, pero que no antepusiera mi profesión a mi familia o pareja. Que fuera coqueta y me arreglara, pero que no llamara demasiado la atención o, cómo no, esperaba que en un encuentro sexual, jamás fuera yo quien marcara los tiempos.

Mil y un ejemplos para recordar que la violencia que la sociedad ejerce sobre las mujeres tiene demasiadas caras. Imposible no mencionar aquí que son tres las colombianas que mueren asesinadas diariamente a manos de sus parejas (El País), o que cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia de género en Colombia (El Espectador), siendo las menores de edad las más afectadas (Infobae); pero el abuso no solo es físico. Pero como digo, la violencia tiene demasiadas caras y que todos y todas hayamos sido educados para asumir y naturalizar esta desigualdad hace que, en ocasiones, resulte difícil identificar la raíz. No obstante, el abuso sistemático sigue ahí –en mi caso, en el País Vasco, pero te invito a incluir aquí tu lugar de origen–. Síntoma de ello es que no respiremos tranquilas si los pasos de la persona que camina detrás de ti, de vuelta a casa de noche, son los de un hombre, o que todas –repito, todas– tengamos alguna experiencia repulsiva vivida en primera persona en torno a un abuso hacia nuestro cuerpo. Así pues, despertemos amigas. Reeduquémonos, reeduquemos nuestro entorno, denunciemos las injusticias, compartamos conocimientos, responsabilidades, redes, vivencias y fuerzas. El problema –el patriarcado– es demasiado grande como para combatirlo solas.