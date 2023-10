¿Despertaremos?

Por mucho que lo niegue Petro, nunca he tenido la menor duda de sus intenciones de quedarse en el poder. De hecho, todo lo que dice en plaza pública, propone y quiere ejecutar es para cumplir con dicho propósito. Sin embargo, lo que sí me tiene sorprendido es cómo la mayoría del país no quiere verlo. Impresiona la capacidad que tiene la gente de autoengañarse y no leer la realidad: “Esto no puede pasarnos. Nosotros no somos Venezuela”, se repiten algunos a cada rato.

Tres argumentos primordiales se me vienen a la mente del porqué queremos negar esa realidad: 1) Porque a nadie le gusta avizorar malas noticias y menos una de semejante calibre y repercusión. 2) Porque la gente -que en su mayoría es buena- interpreta las cosas dentro su marco de valores y no con la perversidad de otros. 3) Porque muchos ya están pensando con el deseo y dan por sentado que Petro no tiene el músculo político y la opinión pública para intentar alguna estrategia por fuera de la Constitución. Lo anterior puede ser cierto hoy, pero no necesariamente mañana. La política es dinámica, de ahí su afán.

En ese marco de referencia, ¿qué está pasando?, pues que no deja de inquietarme cómo la sociedad civil y los medios de comunicación se la pasan evaluando, ingenuamente, los impactos de las reformas propuestas por el presidente, con sus respectivas recomendaciones con sentido técnico y patriótico, cuando el señor en realidad lo que está es moviendo sus fichas –estratégicamente– con el manual convenido entre él y Cuba.

¿Dudas? Pues aquí te relaciono varios ejemplos que son realidades que nos explotan en la cara y no queremos ver. Al presidente le importan un bledo las empresas, la economía y el empleo; le interesa es entregar subsidios para comprar adeptos. Al presidente no le interesa la salud de los colombianos, le interesa es volverla pública para luego politizarla a su favor. Al presidente no le interesan los pensionados, quiere es su dinero. Al presidente no le interesa la educación, le interesa el adoctrinamiento. Al presidente no le interesan los campesinos, ni la primera línea, ni los delincuentes del millón de pesos, ni la paz total, ni los narcotraficantes, ni el Eln, ni la seguridad... lo que quiere es organizarlos y usarlos a su favor para sacarlos a la calle en su momento indicado, para exigir –si se dan las condiciones políticas- la continuidad de su gobierno como la máxima expresión del constituyente primario.

¿Lo logrará? Bueno, adivino no soy y todo dependerá de si despertamos de nuestro letargo.