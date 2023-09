Destino Tierrabomba

La capacidad que tenemos en Cartagena para enredar y posponer la solución de nuestros problemas no tiene fronteras, y ello se relaciona nuevamente con nuestra obsesión de gobernar con criterio de pobreza, cuando las soluciones pueden ser sencillas. Hoy veremos otro ejemplo que puede servir de reflexión y aprendizaje para quienes quieren llegar a la Alcaldía. Veamos cuál es el problema, dónde está localizado y su solución: 1) Localización: en el sector de Bocagrande, exactamente detrás del hospital con el mismo nombre, aunque por su falta de solución ya el problema impacta sobre las zonas aledañas.

2) ¿Y en qué consiste el problema? Pues nada menos que el descomunal despelote que se ha creado con la alta demanda de turistas con necesidad de transportarse hacia la isla de Tierrabomba. ¿Y cuál es la situación? Pues como es costumbre en nuestro medio, el embarcadero no tiene muelle, no hay autoridad, el desorden es evidente, el acoso hacia el turista es impresionante (lo que incluye buscarlo y azararlo desde que vienen caminando por la cancha de sófbol), no hay control de cupos y elementos de seguridad en las lanchas, cero controles de precios, basuras por doquier... en fin: un nuevo Bazurto con todos sus juguetes.

3) ¿Y cuál puede ser la solución? Sencillo, que la misma Alcaldía escriba en sus redes sociales lo siguiente: “Estimados residentes de Cartagena, tenemos una situación de apremiante desorden en el informal embarcadero de turistas hacia Tierrabomba y queremos escuchar sus propuestas de solución mediante una Asociación Público Privada (APP). Tienen 3 meses para presentar sus propuestas, la localización de la misma y su modelo de financiación”.

Por cierto, solo para contribuir con una idea: en el “Espolón de la Escollera”, en el barrio El Laguito, existen las condiciones marítimas, de espacio y acceso vial para la construcción de un muelle, con todas las comodidades, cafetería, señalización, parqueaderos y cercanía a Tierrabomba. La APP se nutriría con un peaje que se cobraría por pasajero transportado, excluyendo a los residentes de la isla. Dicho peaje se negociaría con la Alcaldía, de acuerdo con la inversión realizada y sus costos de operación.

Estimados candidatos a la Alcaldía, ¿se dan cuenta? Con un comunicado que se redacta en 14 segundos se puede solucionar un problema que tiene años afectando al hospital Bocagrande, a los residentes del área y los visitantes de la ciudad. Y que se vayan al diablo los gobernantes de pobreza que digan que no se puede hacer una APP.