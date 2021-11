Deterioro heroico

Durante las últimas dos décadas he visto a Cartagena con subidas y bajadas, de estas últimas siempre la observo salir adelante. En este segundo año de pandemia existe un deterioro en las condiciones de vida y no veo, a pesar de la reactivación económica y los esfuerzos de la administración distrital, un quiebre en esa tendencia. Aunque no soy de aquellos de los que esperaban que la pandemia nos convirtiera en una mejor sociedad, tampoco esperaba que al regresar tuviéramos unas condiciones tan precarias.

Me entristece ver un Centro Histórico deteriorado. Para caminar por sus calles hay que estar atento a los huecos para no sufrir alguna caída y hay que moverse en medio de la mayor ocupación del espacio público por diversos actores. Por ejemplo, se ha vuelto al parqueo en las calles sin respetar los prohibidos existentes para hacerlo. No veo a las autoridades controlando ese tipo de acciones y ahora que regresaron algunos cruceros se hace más difícil a los visitantes caminar por el Corralito de Piedra.

Aun cuando la administración distrital inició un proyecto de pavimentación de vías y trabajos de reparación de algunos puentes, el deterioro de la malla vial es grande y transitar por algunos sectores es bastante complejo. La isla de Manga está muy afectada y el desplazamiento hacia y desde ese barrio está complejo y demorado, lo que ha deteriorado la calidad de vida de sus residentes.

A pesar de que no ha pasado una tormenta de grandes proporciones y las labores de limpieza que se realizan en los canales, distintos sectores de la ciudad se han visto afectados nuevamente por la temporada de lluvias. Pasan los años sin tomar las medidas de mitigación que exige el cambio climático ante las mayores lluvias y el aumento en el nivel del mar. Las obras de la protección costera finalmente se adjudicaron, pero siguen sin iniciarse, lo que atrasa la implementación de esta solución. Todo esto sin mencionar las otras obras que se contemplaron en el Plan 4C y las cuales no se han iniciado al momento.

Para completar el panorama, las condiciones de pobreza se deterioraron como fruto de la pandemia, regresando a indicadores de hace una década. Si bien los resultados de empleo indican que Cartagena es la urbe con menor desempleo, los indicadores de pobreza y de seguridad alimentaria no muestran mejoría. Esa deuda social se sigue acumulando sin la implementación de soluciones de fondo.

Tenemos en la ciudad, al igual que en el país, una tendencia a postergar las soluciones a problemas pequeños que, con el tiempo, se vuelven grandes y exigen soluciones más costosas para las cuales se carece de la capacidad institucional para implementarlas. Ojalá que la administración y el Concejo distrital continúen trabajando por darle un cambio a este rumbo y Cartagena pueda salir adelante nuevamente.