En mi nostálgico tiempo de estudiante de bachillerato (Liceo de Bolívar, El Grande), los días festivos caían en cualquier día de la semana. Luego, el Congreso de la República aprobó la Ley Emiliani, pensando en promover el turismo en el país y lógicamente en Cartagena, ciudad turística por excelencia ora por su indiscutible belleza, ora por su encanto y enamoramiento y en la magia de sus calles que nos revelan valiosos tesoros del pasado, pasando, así, los festivos para los lunes. Para mí este día de fiesta se convertía en placer y alegría. Y ¿saben por qué? Porque no tenía clases en el colegio. El día del Trabajo era uno de estos tantos días.

Como en los festivos no tenía clases momentáneamente me liberaban, por ejemplo, del implacable profesor Duque jamás lo vi sonreír, de aritmética; de Baena Yoli, en álgebra de Testí (indeseable libro de pasta roja).

Afortunadamente el profesor Baena, por ser violinista transmitía la sensibilidad que le podría producir la música. Del profesor Valderrama (el león de la Metro), en trigonometría; del profesor Cabrales también implacable y tampoco lo vi sonreír de geometría. ¡Ah! Lugar aparte ocupa el “Mesie” Egel, en física. Qué encanto, qué nobleza, qué amor de profesor. ¡Cómo lo queríamos! El “Mesie” fumaba Kool, el único cigarrillo que en ese entonces venía con filtro. Por esas raras coincidencias y antes de entrar a clases casi siempre el “Mesie” me decía: “Arévalo, ve y tráeme un “Kulito”. Costaba cinco centavos.

Las materias antes mencionadas me daban una “guantera“ tremenda, pero la satisfacción que aún sigo teniendo y así lo saben mis nietos, es que jamás habilité y mucho menos reprobé año. Aclaro: no por “machetero” sino por la aplicación.

Pero bueno, me he emocionado tanto, ¡ah! juventud “divino tesoro” te fuiste para nunca más regresar, que he dejado de lado el tema a tratar: el Día del Trabajo.

Prosigamos: ¿Por qué se conmemora el Día del Trabajo? 1886 en todo el mundo produjo agitaciones y conflictos en las relaciones obrero – patronales. Especialmente en los Estados Unidos y concretamente en la ciudad de Chicago. En efecto, el 1° de mayo del citado año los obreros decretaron una huelga general indefinida, en demanda de una jornada laboral de ocho horas al día. Después de tres días de permanente agitación, la Policía procedió a reprimir a los manifestantes, quienes contestaron con otra enorme manifestación en respuesta a la violenta represión.

Cuando la manifestación estaba a punto de disolverse, estalló una bomba cerca de un grupo de policías, habiendo muerto uno de ellos. Ante este criminal hecho hubo un feroz enfrentamiento entre obreros y policías, del cual resultaron muertos siete agentes y varios obreros.

Después de la consabida investigación, cuatro trabajadores fueron ejecutados en Chicago, como responsables de este criminal hecho. Ya en 1889 se llevó a cabo en París el Congreso Obrero Internacional, como reconocimiento y homenaje al sanguinario episodio cumplido en Chicago. Es así que desde el 1° de mayo de 1890, en todo el mundo se ha venido realizando la conmemoración del Día del Trabajo. Día en el cual no hay trabajo, paradójico; tampoco clases en escuelas, colegios, universidades en el que estimo que los estudiantes de hoy como los de ayer, con los lunes festivos también se alegran.