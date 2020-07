El 28 de julio de 1983, hace 37 años, por la imprevisión y los malos manejos en las condiciones de trabajo, más de 200 trabajadores nacionales y algunos técnicos extranjeros, perdieron la vida trabajos en la construcción de túneles en la represa el Guavio. El Gobierno nacional de Betancourt declaró esta fecha como el Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, una forma de llamar la atención sobre las precarias y peligrosas condiciones en que trabajaban millones de colombianos.

Este hecho y lo que vivimos a partir de la pandemia del COVID-19, demanda la importancia de la salud laboral, protección y prevención de riesgos de trabajo, las responsabilidades de EPS, IPS, ARL, los Copasst, Covisos, en tamizajes para detectar asintomáticos.

Los trabajadoras de la salud, personal de primera línea para salvar vidas a víctimas de la pandemia, se ven sometidos a la precariedad laboral, largas horas de trabajo, contratos deslaboralizados y sin EPP adecuados y suficientes en calidad y cantidad.

Con la muerte tantas personas, esperando atención médica, por falta de exámenes oportunos, demoras en pruebas por EPS, IPS, ARL, laboratorios, el Gobierno, su Minsalud, Supersalud, no pueden seguir esquivando su responsabilidad.

Todas se echan la culpa unas a otras y finalmente quien tiene la culpa de todo es el difunto y su familia, amenazándoles y vulnerándoles derechos fundamentales de la salud y a la vida, con el silencio cómplice de las autoridades y entes control. Parece un programa de “Muérete en Casa”, pues son muchos los casos de personas y trabajadores que han fallecido sin que se les practiquen las pruebas COVID-19, o les den los resultados para generar un aberrante subregistro en la ciudad y el país. La mayoría de EPS implementaron servicios virtuales y telefónicos, cosa que no se cumple porque en la mayoría de casos, en los teléfonos no responden, ni los correos funcionan oportunamente, legalizando el paseo de la muerte. Es evidente la irresponsabilidad las EPS y sus laboratorios, demora en la toma de muestras, entrega resultados, Acemi defienden lo indefendible, EPS que reciben cuantiosas sumas del Estado y un pésimo servicio en comunidades víctimas del COVID-19. Esperamos que la Supersalud, La Fiscalía, la Procuraduría, no apoyen la impunidad.

Homenaje póstumo a los dirigentes sindicales víctimas del COVID-19: Carlos Barreto, fiscal Ades, Jorge Agámez, fiscal CUT Córdoba; Bernardo Garrido, Anthoc, docentes Adalberto Cabrera, José Viecco, José Martínez, Jairo Mercado, entre otros.

En el Día Nacional de la Salud, las centrales obreras, de pensionados, con sus víctimas, claman justicia y un gran movimiento nacional que exija al Congreso que derogue Ley 100 de 1993.