El diálogo social es un procedimiento creado por los sistemas democráticos para tramitar los conflictos y resolver las problemáticas políticas, económicas, sociales y laborales a nivel de país, de los territorios y en las unidades económicas.

Donde no hay libertad de asociación, no hay libertad de expresión, se reprime la protesta social, no pueden prosperar el diálogo social y la democracia participativa.

Bajo la lógica dominante de una cultura antisindical en la sociedad, podemos encontrar algunas experiencias exitosas de diálogo social como la de Argos, que renuevan nuestra esperanza en la construcción de una Colombia deliberativa, incluyente y más igualitaria.

Hacemos esta reflexión las centrales obreras al Estado, a los empleadores, que solicitamos en el marco del diálogo social entre otras las siguientes sugerencias: el reintegro por el derecho al trabajo, mínimo vital a 11 humildes trabajadores cabezas de familias, que han sido despedidos por la nueva administración del Club de Suboficiales de Cartagena y de 10 compañeros de la Empresa Gematours SAS.

Solución de no represión de los llamados a descargos para posiblemente ser sancionados o despedidos a más de 30 trabajadores afiliados a diferentes sindicatos como Ustrial y Sinaltrainal, Seatech.

Solución al envío de los Trabajadores a la Casa, invocando el Art- 140 CST, por la empresa Greif Colombia S.A.S, con amenazas de cierre y liquidación.

Dar cumplimiento a las exigencias de los trabajadores de la salud, de la formalización laboral con contratos basuras, incumplimientos de pagos y prestaciones sociales a sus trabajadores.

Reintegro por los despidos en el sector hotelero, desmejoras sindicales, laborales, derecho negociación, acoso laboral en los Hoteles Capilla del Mar, Almirante, BC Cartagena – Decameron Cartagena y Barú, Las Américas.

Solución al desconocimiento del gobernador de Bolívar al derecho de asociación sindical y negociación colectiva, del alcalde de Magangué que han eludido el derecho de negociación colectiva, con el pliego presentado el 28 febrero de 2020.

Soluciones a las violaciones de derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, dignidad humana, a los humildes trabajadores del espacio público en las zonas turísticas y la ciudad antigua.

Que el aumento del SMLV del 2021, sea por acuerdo de consenso hasta el cansancio, para que no tenga el Gobierno que hacerlo por decreto.

Hacemos este llamado en estas navidades 2020, de practicar el diálogo social al gobierno, a los gremios de empleadores, para la solución de sus conflictos que tanto necesita el país, para su reactivación económica que todos apoyamos.