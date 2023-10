Días de asueto

El personaje de marras nació por los años sesenta en un pequeño pueblo del Caribe colombiano, que se encuentra en el norte del país y su nombre se asemeja a un ciénaga multimillonaria. Tal vez la lucha contra el sistema y su talante irreverente se inician desde temprano, cuando descubre que el nombre de ese lugar es lo contrario de lo que toponímicamente uno pueda suponer de él.

Su apellido es parecido a una pastilla bucofaríngea que nos daban nuestros padres y maestros en los años setenta para calmar la tos, que tenía un sabor sabroso con bálsamo de caramelo y menta fuerte cuyo nombre comercial era Penetro. El nombre de esta pastilla contiene el apellido de nuestro sujeto, y por defecto también, la acción verbal que ella propone en cuanto a la penetración constante de nuestras mentes por sus actos irreverentes, administrativamente hablando.

Sus intenciones sociales, en principio, no son malas; es la forma narcisista de hacerlo. Cuando lucha contra el sistema, en ocasiones transmite odio y resentimiento social. No entendemos cómo alguien toma decisiones tan irreverentes y, a menudo, peligrosas, que son del resorte de toda una nación. Desafía no solo la lógica común, sino también los valores de respeto y cooperación entre los pueblos, cree que su misión de “salvar el planeta”, justificando cualquier acción descabellada que emprenda. Su primera obsesión es la contaminación ambiental; cree que el desmadre ambiental se centra en las emisiones de los gases de las vacas; es decir que, por los eructos y pedos de estos animales se va a acabar el mundo.

El vasto escenario político sudamericano permite el surgimiento de este tipo de personajes, que prometen ser la esperanza de un pueblo cansado por décadas de desigualdad económica, inmoralidad y vicios de poder. Cautivan a las masas con promesas de justicia y rectitud. En nuestro caso, pronto aparecieron pruebas comprometiendo su liderazgo, diciendo que pudo haberse aliado con narcos y políticos corruptos, todo a sus espaldas, como suele ocurrir; sus predecesores deben estar contentos porque los ha superado en todo.

La preocupación de muchos colombianos cuando se acercan los fines de semana con puente festivo es grande; muchos rezamos para que no haga nada raro. La semana anterior, con lo de Israel, estuvimos en una montaña rusa. Nos comemos las uñas con las ocurrencias que suelta. Las redes sociales son su megáfono preferido. Todos estamos pendientes de su actuar todos los días.

En resumen, me asalta la duda: si hace 40 años el ponente de la Ley 51/83, Raimundo Emiliani Román, hubiese visto en una bola de cristal lo que iba a pasar ahora en el Palacio de Nariño con sus días de asueto, ¿la hubiera propuesto o no? Por ahora, nosotros, los espectadores, nos compramos una bolsa de crispetas y esperamos para ver qué pasa en el siguiente capítulo.