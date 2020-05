Días de calma

Mientras se quejan las autoridades de que en los barrios populares es poco el respeto que se le ha guardado a la cuarentena, el mío parece uno de los más obedientes, si no es el más. Las esquinas están huérfanas de las “estaciones” de mototaxis, a las cuales los vecinos acudían no solo para alquilar un traslado, sino también para conocer los ínfimos detalles de los chismes más recientes. También escasean las dos rutas de busetas que, desde las cuatro de la madrugada, recogían pasajeros en las aceras y en las terrazas, lo mismo que los busetones del Transcaribe y los taxis, que a veces jugaban al colectivo, cuando la competencia se mostraba angustiantemente recia.

Los que sí no han fallado son los carretilleros con sus megáfonos y sus gritos a garganta pelada, ofreciendo desde frutas hasta pescado, hortalizas y demás productos que hervirían en los menús del mediodía.

Lo demás es silencio y soledad, sobre todo desde las cuatro de la tarde, cuando las tiendas, las farmacias, las panaderías y los abastos han ido cerrando las cortinas metálicas, que antes permanecían abiertas hasta un poco más allá de las diez de la noche, cuando los tomadores de cerveza decidían finalizar sus tertulias reiterativas.

Hasta el loro que discutía con los mototaxistas guarda silencio. Solo se pronuncia para repetir una que otra de las palabras que alcanza a escucharles a su ama y a las vecinas que la visitan de vez en cuando, portando -eso sí- sus tapabocas, sus guantes y sus atomizadores alcoholizados.

Una que otras veces, algunos apóstoles de la parranda sabatina desempolvan a Monguito, para que siga explicando cómo le gusta el son monte adentro; mientras que Diomedes grita a lo lejos que quien dice que las mujeres son malas, seguro no ha disfrutado de placeres. Pero no más. Las peluquerías y las ventas de comidas rápidas, donde se amontonaban los conversadores y los que no cocinan los domingos, padecen un silencio tenebroso, como el de las canchas donde ancianos y no tan jóvenes se convocaban a la buena mañanita, para ejercitar los músculos y las palabras.

Los domingos suelen ser los más patéticos. Desde las nueve de la mañana se ven las bandadas de jovencitas movilizándose con un dinamismo similar al que usaban cuando integraban alguna excursión playera, solo que esta vez las energías alcanzan para una exhibición, que no irá más allá de las escalinatas de las tiendas.

Los menos renunciantes sacan a relucir los paquetes de cerveza que lograron comprar durante el pico y cédula, para consumirlos, muy discretamente, al influjo de una música que, a medida que avanzan las horas, va perdiendo la altanería de las diez de la mañana.

En cuanto oscurece, el paisaje es pavorosamente desolador. Vacías de gente, las calles parecen interminables, trazados desiertos donde aúlla el calor y las hojas resecas descienden con una lentitud que mucho se parece a la melancolía.