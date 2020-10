Días sin moto en pandemia

No quería sonar pesimista, pero es que no hay que tener una bola de cristal para decir que los viernes podrían convertirse en los días que más se propagará el COVID-19 en Cartagena, y no lo digo solo por las parrandas desmedidas que se reactivaron en casi todas las esquinas (desde hace rato, con o sin pico y cédula), sino que ahora se le sumará, aún más, la preocupante aglomeración al decretarse que todos los viernes serán Día sin moto en plena pandemia. Lo anterior suena extraño e ilógico si tenemos en cuenta que se guardarían miles de vehículos, pero el problema es que no nos hemos dado cuenta que los llamados Viernes sin moto son un caos, especialmente para el que no tiene carro particular.

Recordemos que el Día sin moto nació con el decreto 1086 del 6 de septiembre de 2007, el primer viernes de cada mes, para mejorar la movilidad, bajar los índices de accidentalidad y contener los atracos y sicariatos que se dispararon cuando se perdió el control sobre la gran cantidad de vehículos de dos ruedas que transitaban por nuestras calles. Esa medida no fue suficiente y la ampliaron a dos días en 2008, con el decreto 0683 del 4 de septiembre. Es decir, desde ese momento y hasta que llegó el virus, veníamos con dos viernes sin moto (el segundo y último viernes de cada mes). Seamos sinceros, cuando no hay motos, caminamos más tranquilos, sin miedo a que nos jalen el celular; pero al no contar con un transporte público masivo eficiente, se convierten en días de sufrimiento para muchos otros que se aglomeran en las esquinas a esperar un bus para ir al trabajo. Todas las busetas pasan repletas, y el bus de Transcaribe ni se diga, en las estaciones no cabe un alma, entonces no se entiende cómo se toma esa decisión cuando ya todo se está reactivando y hay mucha más gente en la calle.

Claro que es responsabilidad de cada quien tomar las medidas para no contagiarse, pero no nos digamos mentiras, estos cuatro viernes que le quedan a octubre podrían convertirse en caldo de cultivo para el rebrote que nadie quiere. No podemos organizar la playa por un lado, y dejar al garete la movilidad de las personas por el otro. Con esto no pretendo incentivar el uso del transporte informal, lo que hay es que ser sensatos, como hizo la exalcaldesa Judith Pinedo, quien suspendió el día sin moto del 30 de diciembre de 2011, con el fin de facilitar la movilidad de los cartageneros ese fin de año, día de traumatismo vial por tradición. Por lo tanto, vale la pena preguntar ¿por qué se amplía la medida a todos los viernes?, ¿cómo se fortalecerá el transporte público para evitar las aglomeraciones que normalmente se presentan en estos días? y ¿qué controles se realizarán para evitar el exceso de pasajeros?

No hay que olvidar que todas las medidas que se tomen en este tiempo, deben privilegiar el freno del contagio por el COVID-19.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter:@javieramoz