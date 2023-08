Dichos y consejos de aquí

Los refranes, dichos y sabios consejos se han transmitido desde tiempos inmemoriales de forma coloquial, incorporándose a nuestro vocabulario como el calor húmedo que sentimos en esta época de agosto, cuando los poros registran sensaciones térmicas de hasta 42°C. Sus breves enseñanzas y consejos son parte integral de lo que somos y de nuestro ingenio caribeño. A continuación, de manera jocosa, nos sumergiremos en algunos de ellos, que son una representación divertida de nuestra cotidianidad:

“Los hubiera no existen”, referido a las personas que constantemente lamentan cosas que no sucedieron, por ejemplo: si hubiera sido gol, si me hubiera ganado la lotería, etc.

“Lo que no da quita”, para las personas ni fu ni fa, los indecisos que se quedan en el tiempo y sin tomar decisiones.

“La plata no cae del cielo”, para referirse a los que les da jartera ir a trabajar o arrancar a hacer su labor u obligación.

“No recomendar ni servir de fiador; son dos problemas gratis”, este consejo me lo daba mi papá con insistencia y es para quitarse de encima a los zableteros que andan buscando cómo prestar plata todo el tiempo.

“Perro viejo ladra sentado”, para demostrar que la experiencia en un individuo vale mucho y que, por la vejez, su sabiduría cuenta.

“Los amigos son como los caballos: no puedes cansarlos mucho porque te tumban”, me lo decía mi abuelito para señalar que la gente se le ayuda una, dos o tres veces, pero hasta ahí.

“Cuando estés de viaje y te llamen, no contestes que no es nada bueno”, me lo dice mi compadre Jorge Vélez Pareja. Es porque las noticias malas viajan más rápido que las buenas. Cuando se está de viaje y llega una llamada es porque se murió alguien o algo malo pasó..., no es para decirte que te ganaste la lotería.

“El perro es guapo en su patio”, sobre la gente que es agüajera solo en su barrio o ciudad.

“La mejor plata es la que no se saca”, para referirse a los cruces de cuenta muy utilizados en esta época.

“El que tiene para el whisky, tiene para el hielo”, haciendo referencia a las personas tacañas que, después de hacer una compra importante, escatiman en los pequeños detalles.

Y para cerrar, como decía mi hermano Alvarito, “Nadie se separa por llegar tarde”. Cada uno puede juzgar como le convenga, pero en realidad, este no sería el motivo principal para separarse.

Espero que los anteriores dichos y refranes, que son de los remanentes que quedan de la tradición oral, sirvan para recordar los tiempos en que, sentados en las mecedoras de las terrazas con nuestros padres, abuelos, primos y amigos, recibíamos estas pequeñas frases o expresiones que contenían sabiduría popular y consejos prácticos.