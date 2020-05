El dilema ético de Cartagena es de características bíblicas: la vida o la libertad. En las sociedades occidentales por lo menos ambas son “valores sagrados”. Una disyuntiva así no se le presentaba a la ciudad desde el sitio del general Morillo en 1815. Don Sancho Jimeno enfrentó también un dilema en 1697, cuando, conminado a rendirse en Bocachica, rehusó por defender su honor, un valor entonces tan importante como la vida. La resolución del dilema parecería ser obvia: la vida es un valor innegociable. Por lo tanto, los cartageneros deben apoyar la cuarentena. ¡¿Cómo así?!, la libertad es igualmente sagrada, como opinan miles de personas en Bazurto y en los barrios de Cartagena, donde la mitad de la población vive del rebusque, sinónimo de libertad. Disolver el dilema no es tan fácil.

Si se levanta la cuarentena en Cartagena, las muertes por COVID-19 se multiplicarían, pero mantener la cuarentena es morir de inanición. El dilema ya se ha colado en la política, que es el peor de los rincones cuando las decisiones son, dadas las incógnitas, probabilísticas. La vida se prioriza, dicen muchos emocionalmente, pero ¿cuál vida? Y donde queda aquello de “Dadme libertad o dadme muerte” del patriota norteamericano durante la guerra de independencia de EE. UU. Para no hablar de los viejitos, que habrá que guardar en cápsulas con desinfección diaria y condenar a no ver los nietos per sécula seculorum. ¿Es eso vida?

El choque de valores sagrados es trágico. Obediencia a Dios o la vida del hijo: el dilema de Abraham. En Cartagena el fervor por la libertad que se observa en las barriadas no es trivial, es bíblico. No es desesperación por no poder darse un peluqueada, sino el no tener con qué comer. Y no es que los partidarios de la apertura trivialicen el sagrado valor de la vida, sino que piensan que con el COVID-19 se está exagerando. Porque si de libertad se trata, los más vehementes por la apertura no se oponen, por ejemplo, al casco en la motocicleta. Los cartageneros rechazan el confinamiento como modalidad por decreto. Sin articularlo plenamente, implican que la libertad confiere sentido a la vida, sobre todo en el ambiente gregario y de contacto cercano entre costeños.

Se pueden quizá aproximar los cuernos del dilema: vida, libertad y seguridad económica. Está en manos del gobernador de Bolívar y del alcalde de Cartagena. Ya, por fin, existen aquí los elementos para multiplicar, como hizo Corea del Sur, las pruebas por miles para detectar COVID-19 y aislar agresivamente a los contaminados, con penas severas por desobediencia, de manera que la cuarentena solo se aplique a los sintomáticos. Y a los viejitos vulnerables.