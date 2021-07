Dios le da pan...

...al que no tiene dientes, dirían los abuelos al estudiar las cifras de pobreza de nuestra Cartagena. No es posible que 600 mil personas de este corralito vivan con menos de $331.688 y más de 200 mil personas vivan con $145.004, lo que llaman los estadistas pobreza monetaria y pobreza extrema, sin embargo, la abstención y la dedicación para analizar a quien se elige bajo el pretexto de no perder tiempo, si son los mismos con las mismas, hacen surgir la opción mas peligrosa de los últimos tiempos.

“El populismo” que no se cobija con la bandera programática de un partido sino en el hábito mesiánico del populismo que esgrime sentir el dolor y el sufrimiento ocasionado por la corrupción señalando solo al segmento que genera la visa para que otros distintos a ellos disfruten toda una vida a cambio de un plato de fríjoles.

El monje no puede ser calificado por su hábito, la ciudad debe manejarse bajo otros parámetros del conocimiento y experiencia pública administrativa con una inmensa dosis de sensibilidad social que le permita conjugar el acierto.

Pero hoy, invitamos a dejar los señalamientos y el discurso y a pensar que solo juntos podemos salvar esta ciudad. Señor alcalde, los proyectos de tercera fase Drenajes Pluviales, Quinta avenida de Manga, recinto ferial bajo una relación de los convenios justa y favorable para la ciudad deben destrabarse y en este momento, solo la empresa privada y la buena voluntad del distrito serán capaces de reactivar la economía y cerrar la brecha de la miseria.

Después de presenciar en el conversatorio liderado por el Concejo: “Importancia de La Bocana”, los conceptos de la necesidad de rescatar esta obra en la que participó nuestro compatriota José Henrique Rizo Pombo (q. e. p. d.), el grito de júbilo y satisfacción que sentimos para muchos años, se sepulta al ver nuevamente deterioradas las condiciones sociales, ambientales y ecológicas de la ciénaga de la Virgen. No más retrovisor generalizado, quienes se equivocaron, que paguen, pero el alcalde debe llamar a la creación de una empresa de economía mixta constituida por Acuacar, Sociedad Portuaria, fundación Traso, Cotelco, Asotelca, Edurbe y las JAC de la zona suroriental para que reciban, administren, mantegan y exploten este emporio convirtiéndolo en el Parque Acuático Ciénaga de la Virgen de Colombia, piloto en el país y que traería la protección ambiental y el desarrollo del turismo náutico internacional con muchos más valores agregados.

Llegó el momento de conjugar la fábula del puercoespín, las heridas que nos demos al abrazarnos serán mínimas comparadas con la muerte que produjo los glaciares si vivían solos. Alcalde, la empresa privada y la pública, a estrechar los brazos y a rescatar la joya del Caribe.