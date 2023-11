Cuántas veces hemos mirado con tristeza a una persona que no tiene la capacidad de valerse por sí misma como lo hacemos quienes tenemos completos nuestros miembros y sentidos. Es más, tendemos a sentir algo de superioridad inconsciente por el solo hecho de creernos “completos”. Haberme acercado al mundo del deporte adaptado me ha hecho tener más consciencia sobre qué es la verdadera discapacidad.

He aprendido que discapacidad no es tener visión borrosa o nula, no es no tener una pierna o carecer de las dos, o no tener la capacidad de escuchar o de hablar, o no tener la mente brillante de un científico. He visto hombres y mujeres completamente hábiles que, careciendo de miembros y sentidos, se desenvuelven en el deporte y la vida tan bien o mejor que quienes tenemos nuestros sentidos y miembros completos.

Discapacidad es no disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos, preferir una pantalla a la comunicación directa, discapacidad es mirar a una comunidad pasando hambre y no inmutarse y hasta tener los co... de quedarse con el presupuesto que paliaría esa situación. Discapacidad es tener trabajo y sentirse permanentemente insatisfecho, discapacidad es pensar en solucionar solo el día de hoy y no pensar como mínimo en la semana siguiente. Discapacidad es negarse a la posibilidad de ir más allá de la cerveza del día y recibir un mísero peso a cambio del derecho a decidir.

Tenemos una sociedad que vive en la discapacidad generada por la ignorancia, ignorancia provocada tanto por la desidia del Estado como por la voluntad o, mejor dicho, la falta de ella para buscar la manera de educarse.

Discapacidad generada por la necesidad de tener de todo en el menor tiempo posible o como dijo un conferencista una vez, por vivir permanentemente en la “narco cultura” que hace que se quieran más cosas materiales, de inmediato y sin esfuerzo. Estamos criando jóvenes con discapacidad emocional, a quienes el hedonismo les precede y sienten que solo sus necesidades son las que deben ser satisfechas, pensando que al darles lo que en su momento no tuvimos, les hacemos fácil el camino... qué error.

Tenemos congéneres que sienten que son los únicos que merecen, solo por el hecho de pertenecer a las “minorías”, aunque todos deberíamos merecer por igual por el simple hecho de ser seres humanos. ¿Qué más discapacidad que eso?

Oro por que algún día, ojalá, pronto, podamos comenzar a despertar y a habilitarnos, a reconocer en nuestros hermanos seres iguales a nosotros con habilidades tan únicas como sus huellas, a mirar a los demás sin sentir que somos mejores y a abrazar la causa común que debería ser vivir en paz, que, aunque suene a cliché, sería lo único que logre el verdadero cambio que todos anhelamos.

Mientras tanto, seguiré admirando a los héroes deportistas adaptados que con sus diferencias nos dan ejemplo de vida.