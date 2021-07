Diversidad en Paro

En días recientes, se pintaron las calles de colores vibrantes que entre risas, gritos, bailes y miles de expresiones artísticas y multiculturales alteraron la estética habitual que en nuestro país estaban teniendo las distintas ciudades; es decir, por un momento parecía que los cascos, escudos, tanquetas y rostros combativos de quienes se aferran a las luchas sociales que se expresan en el marco del paro nacional, se hubiera llenado de escarcha, arcoíris y bailes en nuevo aire entre la tensión social que ya completa más de dos meses. ¡Claro estimado lector!, hablo del “Pride: Día Internacional del Orgullo LGBTQ+2” que como otras fechas conmemorativas entrañan una serie de reivindicaciones humanas, en íntima relación con la Dignidad Humana y la libertad. Más allá de lo que visualmente resulta ser una gran fiesta de fijación de identidad, de reclamos de aceptación e inclusión; nos lleva a reconocer la gran deuda que persiste con mayor rigor en América Latina, frente a su protección. Según datos de Caribe Afirmativo el 2020 fue el año más violento, dado que se documentaron 30 homicidios y feminicidios hacia personas LGBT y al 28 de junio de 2021 ya iban 15 homicidios contra esta comunidad, solo en el Caribe colombiano. Por ello no sorprende que resultaran impactantes e inolvidables las imágenes de tres personas no binarias “vogueando” frente al Esmad, en tanto que lograron visibilizar esos reclamos persistentes de garantías estatales dada la imposibilidad de lograr políticas públicas eficaces que respondan a la pobreza y profunda desigualdad que deben enfrentar; y más importante derribar las barreras aptitudinales del resto de la ciudadanía que constituyen un verdadero desafío como sociedad. Según el informe 2020 de la CIDH, la Defensoría del Pueblo registró al menos 63 actos de violencia letal contra esta población y por increíble que a algunos les parezca, señalaron preocupación frente a que en las medidas adoptadas para mitigar los efectos del COVID-19, establecían días de libre circulación a partir de la diferencia entre hombres y mujeres; con ello desconociendo, desde el mismo diseño de estas, el reconocimiento de los derechos de las personas diversas y/o no binarias, incluso propendiendo a situaciones discriminatorias de las personas Transgénero. Conmemoramos igualmente los 30 años de nuestra Constitución con infinidad de reflexiones públicas en las que de forma unánime se ha expresado la aparente insalvable ruptura que existe entre el texto y nuestra realidad. Sin duda nos asiste una mea culpa colectivo dada la profunda incoherencia entre lo allí consagrado y nuestras prioridades en agenda legislativa, gubernamental y nuestro compromiso ciudadano.

*Abogada. Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.