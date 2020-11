Doloroso aprendizaje

En el siglo XIX, el doctor Ignaz Semmelweis estaba alarmado por la elevada mortalidad materna. En el Hospital de Viena había dos alas de obstetricia: en una los partos eran atendidos por comadronas y en la otra por médicos y estudiantes. La mortalidad era mucho mayor en la segunda. Una labor de sabueso lo llevó a concluir que la alta mortalidad se debía a que los estudiantes hacían autopsias, no se lavaban las manos y luego atendían los partos. Por ello instaló lavamanos a la entrada y los dotó de soluciones de cloruro de calcio. Así logró reducir la mortalidad a casi la décima parte. A pesar de semejante evidencia el lavado de manos poco se difundió y el pobre doctor terminó sus días, orate, en un manicomio. Casi 60 años después Pasteur, en un seminario de la Academia de medicina de Francia, recriminó furibundo a sus colegas: “Lo que mata a las mujeres de fiebre de parto son ustedes los doctores que llevan microbios mortales de una mujer enferma a otra sana”.

Muchos afirman que el saludo o apretón de manos surgió como intento por demostrar intenciones pacíficas al tener las manos desarmadas. Sin embargo, esculturas e imágenes dan evidencia que, hace miles de años, los monarcas babilonios daban la mano al dios Marduk en señal de respeto y para recibir el poder divino. La costumbre se difundió hacia occidente. Sin embargo, en el norte de la India, por esas calendas, ya tenían un saludo, el namasté, que implicaba una ligera inclinación de cabeza mientras se unían las palmas de las manos ante el pecho. Un saludo muy respetuoso y mucho más higiénico. Para mejorar la higiene, hace más de 5.000 años, aparecieron los primeros rudimentos de sistemas de drenaje de aguas lluvias y residuales en la India. Sus ciudades, cercanas a los ríos y con abundantes lluvias, se inundaban tan seguido que los obligó a considerar las primeras redes de alcantarillado, tanto para las lluvias como para las aguas residuales. Las primeras de ladrillo, las segundas de cerámica. La Peste, hace siglos, debió obligarnos al estricto manejo de aguas residuales, al distanciamiento social y al lavado de manos. La pandemia de influenza, de hace más de 100 años, demostró utilidad de la mascarilla universal y el distanciamiento social. No debió ser tan difícil la implementación de esto durante la COVID-19. Hoy, sabiendo el impacto benéfico de estas medidas resulta increíble que no sean obligatorias cuando en algunos países se castiga el no uso de mascarillas hasta con 300 dólares.

El dolor se entremezcla con la ira, la vergüenza e impotencia ante la reciente tragedia de Iota que muestra la incapacidad de nuestros dirigentes por resolver el problema del alcantarillado de Cartagena. Cero en planeación y prevención. Pero ya lo dice el sabio aforismo: solo hay una cosa más dolorosa que aprender de la experiencia y es no aprender de la experiencia.