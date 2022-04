Edificando democracia

Miedo, rabia, desconfianza y curiosidad son sentimientos de quienes con altivez o duda rechazan a Petro presidente y al Pacto Histórico. No lo conocen y menos su programa elaborado por 753 personas, de 2340 propuestas y 18 foros regionales, pero activos o pasivos de la operación psicológica, lo odian y sienten que amenaza su patrimonio, beneficios o privilegios; responden como clase y lo satanizan por comunista y expropiador, guerrillero, autoritario y otros calificativos denigrantes, peligrosos y provocadores con los que nutren la guerra sucia en que vivimos.

El poder, consciente de que el verdadero territorio del conflicto es la conciencia, se vale de expertos en manipulación en pos de defender el modelo neoliberal induciendo a descalificar la alternativa del Pacto Histórico por la vida. Buscan que no se fortalezca lo público ni se afecte la confianza inversionista, los negocios, ni haya sacrilegio contra el dios mercado, ignorando a las mayorías que rechazamos el capitalismo salvaje que hambrea, depreda y contamina. No más los privilegios tributarios al gran capital, las concesiones eternas, la corrupción, la injusticia social y climática, y la cotidiana muerte. Es el viejo modelo de dominación enfrentado a una creciente fuerza popular mayoritaria, pluralista, que será Gobierno y logrará el cambio que venza la inequidad y la violencia.

Ganar los indecisos tiene hasta el presidente en campaña, con su 72% de desaprobación, descalifica de populista y demagogo a quien lidera la posibilidad de democratizar a plenitud este país, y con Francia Márquez son voz y líderes de un amplio sector del pueblo que necesita y demanda transformaciones productivas y renovación institucional y social, vida digna, potenciando las decisiones con su presencia en todas las instancias de poder. Se trata de que por fin el pueblo, con un programa progresista gobierne. Frente a este hecho histórico Gutiérrez en coro con Duque, desde su pretil llama a los suyos a unirse, según, para cuidar a Colombia y las libertades de “las soluciones populistas y autoritarias”.

Los 5.573.894 que votamos exigimos respeto y no más agresiones. El peligro para Colombia, la democracia y las libertades es que sigan los mismos haciendo lo mismo. Que se atice el conflicto macartizando. Ganen electores con propuestas, no compren votos, no mientan, no contaminen la conciencia ciudadana que debe respetarse. Joseph Goebbels, no es de buen recibo, los odios, las agresiones y los miedos ensucian esta democracia que estamos edificando, donde tendrán cabida los que por fin dejarán de mandar y serán oposición.

El Pacto Histórico, Colombia Potencia Mundial de la Vida, tiene raíces y está abierto para que en el marco de la Constitución de 1991, para el buen vivir, concertar un nuevo Contrato Social con la diversidades del país y las mujeres como lideresas, entrar en una era de paz con una democracia multicolor y una economía productora de riqueza, basada en el trabajo y la protección de la Casa Común. Consolidando una paz grande y dándonos una segunda oportunidad sobre la Tierra. *Abogado ambientalista y comunicador.