Educación II

“Todos los niños han nacido para aprender, pero nuestros sistemas, en lugar de aprovechar el potencial, parecían estar inhibiéndolos”. Alex Beard

Dos borradores, ley estatutaria y reforma ley 30, un solo objetivo. Cada uno de los borradores está lleno de muy buenos propósitos, pero no se refleja la educación sino la escolaridad, o sea, asistencialismo y cobertura. Pero, ¿la calidad?, ¿la trazabilidad? La educación nace del mismo núcleo familiar y sus valores. No hay sociedad alguna que no reconozca este tipo de semilla para crecer como país. Eso me trae siempre a la memoria “el final de la certeza” de Peter Schneider, un ensayo que bien vale la pena tanto el gobierno y la sociedad entera conozcan cómo fue el trauma y cómo prevenir los estragos sobre todo en los menores al unirse las dos Alemanias. Quienes por vocación y destino hemos estado en el sector de conducir a nuestros estudiantes a tener un propósito de vida, aun en las más difíciles situaciones, palpamos y sentimos las heridas desde sus orígenes. La ministra, que pocos días lleva en el Ministerio luego de la abrupta salida del ministro anterior, tiene un reto enorme; no es tumbar la ley 30 porque sí. Es una obligación moral de hacer que brille la educación y no la mera escolaridad. La escolaridad es a la salud la atención, la educación es la promoción y prevención de un ciudadano de bien (no tiene nada que ver ni lo económico ni lo social ser de un hombre o mujer de bien). En uno de los borradores la palabra educación aparece 74 veces y en cada una se refiere a la “escolaridad”, pero en ninguna de las definiciones o alcances de su impacto se refiere al concepto de educación. El derecho al acceso a un plantel educativo debe comenzar desde el vientre materno, que sus primeros pasos sean en la familia y cuando lleguen a las aulas físicas tengamos estructuras dignas y seguras con todo lo que requiere el sistema de formación en competencias para que nuestros futuros ciudadanos tengan un proyecto de vida realizable en un mundo altamente cambiante. Que nadie muera en el intento de desarrollar sus potencialidades. Que un libro sea más sexy que un arma. Esto requiere de un esfuerzo de todos, no del gobierno de turno. El Estado habla de derecho, nosotros insistimos en ambos: derechos y deberes. Volviendo al ejemplo de Alemania, cuando uno de ellos nace, el Estado apoya a la familia hasta que este sea mayor y esté formado para lo que desea ser en la vida. No carga con la deuda crónica del pasivo económico y social. ¿Que somos diferentes? Pues sí. Pero podemos aspirar a una sociedad mejor, sí. Pero no es armaos los unos contra los otros que vamos a conseguir una verdadera revolución educativa. Es el consenso, parodiando, es la economía, estúpido (aburrido cliché pero vigente). Término esta reflexión por espacio con lo que dije en una de mis columnas anteriores cuando hablé de este tema, Proverbio africano: “Para educar a un niño hace falta la tribu entera”, una sociedad educadora, nos transforma en una sociedad inclusiva.