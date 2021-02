Edward Jenner y la viruela

Edward Jenner nació en 1796 en la ciudad de Berkeley Gloucestershire de Inglaterra. Fue el inventor de la vacuna contra la viruela, el suyo fue un hallazgo novedoso que logró utilizando un exudado de una lesión de una vaca enferma; así creó la primera vacuna. De allí su nombre. Él aplicó ese exudado a un joven paciente que quedó inmunizado contra la viruela. Posteriormente se convirtió en un afamado investigador médico rural y poeta. Su descubrimiento de la vacuna antivariólica tuvo trascendencia definitoria para combatir la viruela. En 2002, Jenner fue incluido en la lista de los 100 ingleses más importantes. Su padre era un hombre culto educado en Oxford, después de realizar sus estudios eclesiásticos fue el vicario de la iglesia parroquial de Berkeley desde 1792.

Es interesante resaltar que ese descubrimiento de Jenner no se explotó comercialmente como está ocurriendo con las “sustancias” investigadas por las Multinacionales Farmacéuticas de Inglaterra, Alemania y Estado Unidos que producen estas denominadas vacunas con un interés comercial y exitoso en las bolsas sin tener en cuenta la salud de las personas. Obviamente los más afectados son los países pobres del tercer mundo.

Pero el núcleo del problema es más profundo, o al menos así lo afirma el psiquiatra Germán Casas, presidente para Latinoamérica de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) en su último informe.

“Las patentes de las vacunas, sumadas a su mercantilización voraz, son las que terminarán modelando un mundo que violará la esencia para la que fueron creadas. Reiteramos la vacuna contra la viruela. Ahora, si esas patentes se eliminaran o se vendieran a un bajo costo, los países pobres o con menos ingresos serían capaces de producirlas. Desde el inicio de la pandemia se advertía que el virus generaría una mayor inequidad en el mundo. La misma crisis sanitaria es el ejemplo perfecto de que este tipo de avisos, como el que hizo la Organización Mundial para la Salud hace años, poco o nada sirven para el ser humano. Lo que estamos viendo ahora son países ricos que compran la mayoría de las vacunas, incluso más de las que necesitan. Ese es el núcleo del problema alrededor de las vacunas, que están protegidas por derechos de propiedad intelectual y patentes. Primero, nosotros no estamos en contra de que haya innovación, inversión y de que alguien deba hacerla, es claro y seríamos ingenuos si pensáramos que la gente va a trabajar solo por amor al arte. Pero hay que aclarar una cosa. ¿Cómo nacieron las vacunas? Durante muchísimo tiempo no fueron ningún negocio y no lo fueron porque desde el punto de vista comercial o de usufructuar una enfermedad las vacunas no eran negocio porque ellas acaban con esa enfermedad. Ese es su origen”.