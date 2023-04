Una de las aspiraciones más sentidas y difundidas en la ciudad en las últimas semanas es la de que se acabe rápido este año, para iniciar la transformación de la ciudad con una nueva administración. Con esa idea se expresa con frecuencia la percepción de que “tocamos fondo y por lo tanto no nos queda más que salir de allí”.

Personalmente me da mucha duda creer que tocamos fondo, pues en aspectos político-administrativos nadie sabe cuál es el fondo, si ya llegamos a él o si hay todavía espacio para seguir cayendo. Esta percepción refleja el ambiente que hay después de más de diez años de estar esperando cambios, como se esperaba cuando en octubre de 2019 se derrotó en las urnas a la clase política tradicional.

En el fondo prevalece en muchas personas la sensación o expectativa de que ya es el momento de iniciar los cambios que nos permitan salir del actual estado de cosas, de cambiar para mejorar, máxime cuando evidenciamos en algunos vecinos las transformaciones y los logros en distintos indicadores.

Esto es lo que se podría llamar generar o propiciar un efecto resorte, una reacción hacia arriba, un saltar y salir del fondo en el que nos encontramos. Esta es sin lugar a dudas una forma de pensar muy difundida y casi todos esperan que sea el próximo alcalde con su nueva administración, con el apoyo del Gobierno Nacional, los que nos den nuevas esperanzas y que tal vez, desde el 1 de enero próximo las cosas vayan a cambiar. Por esta vía todos esperan que sean los otros los que cambien, los que modifiquen su comportamiento, que sean los gremios y empresas públicas y privadas los que se empiecen a transformar. Es esta actitud, aprendida o imitada, la que lleva a que muy pronto, los que piensan así, se empiecen a decepcionar y a deslegitimar cualquier gobierno, por la mejor intención que tenga y así vuelve a predominar el pesimismo, la fatalidad y desconfianza por todos, empezando por el futuro.

No nos damos cuenta que el despegar, el generar un proceso de rebote, de resorte, lo genera cada uno. No podemos esperar a saber si llegamos o estamos en el fondo para asumir la decisión de saltar, de subir, de transformar el actual estado de cosas para modificarlo. El límite hacia abajo al cual se puede llegar lo determina cada uno, nadie nos va a informar que ya llegamos al fondo y que ahora sí, es el momento de despegar. Esto es decisión de cada persona y en esa decisión no puede esperar el impulso o el apoyo de nadie.

La ciudad que tenemos es de alguna forma resultado de la acción o de la pasividad de cada uno de nosotros, por lo tanto, la transformación hacia la ciudad que anhelamos o deseamos debe ser igualmente decisión de cada uno. No hay una fuerza más poderosa que la decisión de una comunidad de cambiar y esa decisión solo puede venir del interior de cada persona.

*Sociólogo.