Hace un tiempo contraté a un experto para que me apoyara en el mantenimiento de los frutales que viven en la tierrita donde tengo mi casa en Turbaco. Conversando mientras hacía su trabajo, me explicó la forma como los árboles transportan los nutrientes desde la raíz hasta las ramas, hojas, flores y frutos. Resultó un impresionante descubrimiento para mí, pues nunca me había detenido a pensar cómo era eso. Entender y visualizar los movimientos que deben hacer sus entrañas para hacer que la savia ascienda dentro del tronco y las ramas mediante contracciones de los tejidos y fibras que impulsan el líquido hacia arriba en contra de la gravedad, dándole la preciada vitalidad al árbol entero. Fenómeno natural similar al de cuando mi parte citadina descubrió que las vacas deben estar preñadas para que den leche.

La sabiduría popular le imprime misterio a las situaciones cotidianas cuando decimos que, tal persona sí sabe por dónde le entra el agua al coco. Más cuando son cosas que llevan un ingrediente de picardía. En el tema político no somos la excepción las personas con ese conocimiento. La gran mayoría sabemos por dónde le entra el agua a ese coco. Conocemos cómo funciona el sistema y vivimos quejándonos de los que se aprovechan de los recursos públicos para enriquecerse y mantener sus empresas políticas activas; unos nos hacemos los locos con hipocresía, otros con complicidad y otros más con resignación. Sabemos que hay un sistema que captura el tesoro público mediante contratos y burocracia, recoge fondos para mantener sus estructuras, sus familias y sus amigos y, de repechada, financia la costosa inversión de una campaña para, ganando posiciones, perpetuar el flujo de caja. Sabemos quiénes son, dónde están, algunos son “amigos”, otros familiares, la mayoría, conocidos. Buena parte de los ciudadanos los toleramos, unos porque tenemos intereses laborales o comerciales, otros porque nos aprovechamos de su poder. Todos sabemos cómo le entra el agua al coco pero, aunque no estemos de acuerdo, los que menos tenemos relación con el sistema estamos resignados a la realidad de que es poco lo que podemos hacer para modificarlo o acabarlo. Estoy seguro de que muchos políticos y trabajadores estatales desempeñan sus funciones correctamente y de buena fe. Los que no lo hacen así, saben que los demás sabemos su comportamiento, pero descaradamente no les importa.

Es verdaderamente increíble que, como sociedad, no hayamos podido cortarle el tallo que le mete el agua dañada a ese coco de la política. Cortándolo podríamos hacer que les caiga en la cabeza y los despierte de la fantasía de creer que no se están portando mal. El agua dulce y la sabrosa carne del coco se volverían el prolífico manantial y la veta del desarrollo de esta necesitada ciudad.