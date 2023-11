Al día siguiente de las elecciones, camino al corregimiento de Barú, pasando por el sector de Playetas encontré que prácticamente esta vía no existía, un tremendo lago la sustituía; la muralla de piedras con fines de protección que tantas veces maldije por quitar la vista al mar verdeazulado, una de las más hermosas de nuestro entorno, actuando como barrera permitió que la escorrentías se dirigieran en sentido contrario al mar; me sentí como uno de esos practicantes de deportes extremos que sumergen sus vehículos de reforzada suspensión, para vadear un arroyo profundo.

Mientras intentaba atravesar la laguna, alcancé a ver la aleta de un tiburón, el animal comenzó a mordisquear las llantas de la camioneta. ¡Que susto tan grande!, y pensé..., ¿qué tal que se pinche y tenga que bajar para cambiarla? Un poco más adelante se divisaban unos cuerpos flotando envueltos en carteles de propaganda política, al examinar más de cerca el rostro de los ahogados, observé algunos con expresión adusta, tenían un rigor mortis de dignidad, imaginé eran los bien intencionados; otros, quedaron con una risita cínica en su semblante, estos se los dejo a la interpretación del lector.

Me percibí sobreviviendo, como en ‘El relato de un náufrago’, pero al inspeccionar los ahogados detenidamente, se me ocurrió compararlos con ‘El ahogado más hermoso del mundo’, pero ninguno tenía sus dimensiones, ni su apostura, hubiese dado cualquier cosa por traer a las mujeres del pueblito costero, quienes amortajaron al difunto de gigantesca talla, y a los artesanos, quienes comenzaron por hacer puertas, camas y todo de mucho mayor tamaño. Me pregunté por el significado del cuento de García Márquez, acerca de los cambios necesarios que deberían cumplirse en los pueblos del Caribe, para empezar a pensar en grandes realizaciones y no con la pequeñez acostumbrada.

A Cartagena le faltan muchas cosas, pero prioritariamente para acabar con la inseguridad y la violencia desde su raíz, necesita un programa de salud mental bien estructurado, que inicie con intervención desde el útero materno, seguido del preescolar hasta el último grado, en todas las escuelas del distrito tanto públicas como privadas. Un centro de traslado para protección en cumplimiento del Artículo 155 de la Ley 1801. Una intervención del centro para preservar el futuro de nuestra juventud y en el imaginario internacional el patrimonio histórico como ciudad turística.

Debido al respeto que el alcalde Dumek tiene por las comunidades vulnerables, priorizar una de las más cercanas, pero socialmente deprimida: el corregimiento de Barú. No sabemos cuántos ‘ahogados’ más les faltan a esas lagunas en la vía que arranca desde la carretera de Mamonal, que pronto harán inútil para los baruleros al puente construido para pasar el Canal del Dique.

*Psiquiatra.