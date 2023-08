“La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse”. Jonathan Swift.

Un colega de origen humilde con gran esfuerzo y disciplina accedió al título de abogado. Luego, con mucha gallardía, responsabilidad y entrega, obtuvo posgrados y excelentes cargos, lo que le permitió solvencia económica. En una reunión, a este exitoso profesional le preguntaron por las cualidades de otro, quien había tenido el mismo proceso de formación, pero quizá con más dificultades. La respuesta del primero fue: “Es muy bueno, pero es arribista”.

El arribismo no excluye a ninguna clase social, puesto que personajes trepadores que procuran el progreso sin escrúpulos y el triunfo de manera rápida, sin merecerlo y sin importar los medios, abundan en todas las esferas. No podemos confundir el anhelo por cumplir los sueños y buscar los caminos con nobleza y dignidad con conductas arribistas. Pretender ser mejor en todos los sentidos o buscar el éxito es loable, siempre y cuando se utilicen los canales del respeto, el amor y que la finalidad no sea el desahogo de sentimientos egoístas, sino el bienestar general.

La desigualdad social y la estratificación son el caldo de cultivo de conductas arribistas que, fusionadas con la envidia generalizada, concluyen en un coctel explosivo que sugiere, no en pocos casos, que el ascenso del pobre es arribismo, mientras que el del rico es emprendimiento y disciplina, como quien dice “todo lo del pobre es robado”, como lo sugirió el colega al que hice referencia, con respecto de su par.

El verdadero problema consiste en buscar ventajas indebidas, enlodar la imagen de otro, buscar atajos, aparentar lo que no se es en materia de cualidades y calidades y así pretender, sin talento, ni mérito, llegar a lo que, en consideración del arribista, es la cima. Aunque para personajes de este estilo nunca habrá una meta, porque su motor es la ambición que implica una escala sin medida, un viaje sin puerto de llegada, un apetito que no se sacia.

El sueño americano sugiere el ascenso social desencadenado por el talento, el esfuerzo y la disciplina. Es decir, llegar hasta donde la fuerza y el temple lo permita. Pero, para lograrlo dentro de un contexto ético es indispensable desafiar el criterio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Es imperativo masificar el acceso a la educación, aunque esta no sea suficiente, porque resulta claro que se necesita el ingrediente de la fortuna, aquella mágica situación que permite que personas que se encuentran en igual condición logren el objetivo y otras no. Un alma transparente y realmente exitosa no ha llegado a donde se encuentra por variantes escabrosas y mucho menos arrastrándose en el ascenso.