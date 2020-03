El arte en tiempos de caos

El mayor escape del hombre en estos tiempos donde parecemos neoyorquinos en Cartagena y no tenemos tiempo de nada, dejándonos llevar por el afanado mundo que nos consume es indudablemente el arte. No solo por las famosas 7 bellas artes conocidas en el mundo que son: arquitectura, escultura, pintura, música, teatro, danza y cine. Podría atrevidamente agregarle una octava, que es la del milenio, que también requiere de disciplina, pasión y tiempo, como cualquiera de las anteriores y es el deporte. Sí, hoy día son más quienes se suman a huir del hostigante día a día y refugiarse en algo que les genere pasión, para muchos es la música, para otros pintar, pero hay quienes se desinhiben practicando un deporte, hecho que ha significado la transformación de nuestras futuras generaciones, pues hoy día aunque el mundo está lleno de peligros y tentaciones, hay un motivador que es el deporte, que ha creado adolescentes sanos, fuera de los vicios mundanos

Vemos a los colegios más interesados por enseñar arte dentro de sus materias, música, pintura, dibujo técnico, tiempos atrás a esto no se le daba el gran valor que hoy sí, antes eran las llamadas materias de relleno. Y ni se diga del deporte, cada día la academia es más consciente que no todo es conocimiento académico y que más allá de eso, los profesionales de hoy deben ser integrales y si bien son buenos y saben la temática que les toca asumir desde sus aulas de clase, también escogen un arte que los complemente. Eso hace que no tengamos profesionales tradicionales, sino que se interesen cada día por encontrar un talento que los identifique y que los haga salir en sus tiempos libres del afán que trae el día a día. Hoy los mismos colegios ofrecen clases extracurriculares que nada tienen que ver con la academia sino con las artes y el deporte. Se le está volviendo a dar el sentido por el que nació el arte desde los tiempos del Homo sapiens que fue para escapar de la realidad y despejar el cerebro. Siendo tercermundistas y no dándole la importancia a las artes como ha debido ser por mucho tiempo, creo que el caos del mundo de hoy ha hecho que lo retomemos, hecho que me place porque tendremos generaciones futuras integrales no solo para ejercer sus profesiones escogidas, sino que además llevan consigo la disciplina de un arte que los complemente y así ir saliendo del estigma que vivimos a espaldas del arte. Hoy día vivimos de frente a la misma y aún nos falta mucho camino por recorrer, pero queda la satisfacción que vamos en curva de ascenso en dirección a cómo va el mundo y nos vamos identificando con los países desarrollados, ejemplos a seguir.