La vida humana es la sucesión de un gran número de interacciones con otros humanos. Incluso si interactuamos directamente con la naturaleza o con la realidad física, esa interacción adquiere sentido porque se la contamos a alguien o, en todo caso, sabemos más o menos qué pensaría otra persona de lo que nos pasó. Estamos íntimamente implicados los unos en los otros, nuestras vidas son vasos comunicantes del gran organismo llamado Humanidad, que se habla a sí mismo, como los hongos, en busca del máximo nutriente para el espíritu, esa substancia tan cotidiana y tan sobrenatural que todos conocemos como a un padre: el sentido.

Experimentar un atraco es terrorífico, o una molestia para el que tiene sangre fría o carece del miedo a la muerte (Carecer del miedo a la muerte es estar muerto ya, me parece a mí, es no tener ese amor por la vida que ni siquiera percibimos como amor de lo íntimo que es). Que te apunten un revólver o te claven un cuchillo y te quiten tus cosas puede ser un trauma grande. Todos hemos escuchado cuentos de amigos o conocidos que quedan con miedo de salir a la calle después de una interacción social de esas.

Los invito a que se pongan conmigo, aquí, en estas líneas, el sombrero de sociólogo. Miremos esta interacción como eso, una interacción, desprovista de su carga moral. Todos sabemos que el que atraca hace mal y debe pagar por su crimen. Todos sabemos que la víctima sufre a causa de ese criminal. Pero, con el gorrito de sociólogo, miremos: ¿Qué es un atraco?

La amenaza abre el espacio simbólico en donde transcurre la interacción: “¡Quieto ahí o lo mato!” o cualquier variación sobre ese tema. Unas aperturas deben ser más eficaces que otras, variando por grupo social, género o procedencia. A un gringo basta con que le muestres el arma y seguramente habrá entendido el lenguaje universal del plomo.

La víctima responde apropiadamente, cumple con el código socialmente establecido al entregar sus cosas. La variación simbólica de la resistencia a menudo lleva al siguiente movimiento del atracador, que es la violencia, a menos que sea un novato, entonces, tal vez no sabrá qué hacer o le dará miedo ser buscado por homicidio en vez de hurto. Alguien que conocí en una clínica psiquiátrica, la última vez que estuve en una, hace como siete años, me dijo que prefería disparar a las piernas, porque eso incurre el cargo de lesiones personales y no el de tentativa de homicidio, por si las moscas.

En este juego de ajedrez, con sus aperturas y sus defensas, que son en realidad defensas de la vida a pérdida de los bienes, el criminal hace el jaque mate y se va con las cosas. Una lástima peder la partida grande, la guerra y no la batalla, por intentar resolver, con un gambito arriesgado esa pérdida.

Ahora mismo lo estoy atracando, lector. Mi apertura fue ese primer párrafo con insinuaciones intelectuales para cogerlo desprevenido. Lo engatusé con esta pequeña historia de análisis sociológico y le robé cinco o diez minutos de su partida contra el tiempo. Aquí los tengo, los cincos y dieces en mi reloj de lecturas, que me hinchan la imaginación, porque el bolsillo, a punta de columnas, queda en tablas. Por lo menos por forfeit no pierdo. Nos vemos la próxima.