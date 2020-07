El baile del indio

Toda empresa que preste algún tipo de servicio al público (material o inmaterial) tiene la obligación legal de establecer vías de comunicación con sus clientes, para brindar información, atender quejas, o resolver problemas, entre otras. Es, además, un atributo que mejora la competitividad, y que se valora al momento de escoger con cuál empresa contratar.

No obstante, como se compite en precios, no en calidad, está sucediendo qué en lugar de destacarse, las empresas se copian y se igualan por lo bajo. Poco a poco, todas han ido cerrando los canales de servicio al cliente, o dificultando su acceso, para ir abriendo nuevos, más baratos, no lo dudo, pero aún más ineficientes.

De la comunicación directa con el encargado, o escrita, dirigida al gerente de antaño, se pasó a intermediarios que respondían con cartas prototipos, que rara vez coincidían con el asunto. Luego aparecieron los call centers con menús, confusos, cíclicos e infinitos, para terminar –hoy en día– con los robots; con lo cual se cerraron todas las puertas. Como se dice popularmente, ‘le bailan el indio’ sin ningún respeto. Los humanos solo aparecen, fastidiando y engañando, para vender, luego se ocultan.

Un consejo, cada vez que reciba una de estas llamadas, diga que no y cuelgue, antes de que lo envuelvan. Convénzase que NUNCA lo van a llamar para otorgarle un beneficio, ellos recogen, no dan. Me cuenta un lector, que ya irritado, le espetó una grosería, y el robot sin inmutarse le respondió ¿De verdad querías decirme eso? Uno se pregunta, ¿cómo es que las superintendencias permiten esto? ¿Ignoran qué esté sucediendo? Estas entidades no pueden estar dedicadas a recibir en última instancia, fastidiosos reclamos ante las empresas, y fallarlo; las más de las veces favoreciendo a quien tiene la posición dominante. Hay que recordarles que son funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos, con la función de vigilar el mercado, sin esperar que sean muchos los que se quejen. Esto va con todas, pero especialmente con la de Industria y Comercio, la de Servicios Públicos, y la Financiera, las más requeridas.

Si esto sucede en el sector privado, en el que al menos hay competencia, y jefes; imagínense en el sector público donde no la hay; y los jefes andan buscando vitrina para promoverse en lugar de velar porque el área de su competencia marche bien. El colombiano, por lo visto, es un Estado poderoso para cobrar y gastar, pero minúsculo para vigilar y controlar el abuso de las empresas sobre el ciudadano, que es quien los elige y paga los impuestos que le dan ese poder.

Qué diferencia con el árbitro que tienen plazas de comercio virtuales, como amazon.com o mercadolibre.com. ¡Buena idea sería emularlos!