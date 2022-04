El centro político no “existe”, se construye

Un estudio realizado por Uniandes sobre el espectro ideológico colombiano (2004-2021) mostró que hay un viraje lento, pero progresivo, del votante promedio hacia la “izquierda” y que los colombianos estamos polarizados (izquierda 29%, derecha 32% y el centrismo, indecisos e indiferentes 39%). Las últimas encuestas sobre la intención de voto en primera vuelta (Semana y El Tiempo), muestran una foto parecida: crece la izquierda (Petro) 36.5%, decrece la derecha (Fico y Gómez) 25%, aumentan los indecisos e indiferentes 17.1%, decrece el centrismo (Fajardo, Hernández, Betancourt) 20% y seguimos polarizados. ¿Qué pasa con el “centro político”?

Porque en las democracias liberales, el centrismo es la bisagra que, al compatibilizar los ideales de libertad económica con igualdad material, libertad y autonomía personal con “moralidad social” y libertades individuales y políticas con orden, seguridad y autoridad, garantiza estabilidad y legitimidad.

Creo que el error de quienes quieren representar al centrismo en Colombia es presumir que el “centro preexiste” o que existe un “centro-centro”, o peor, que es un “no-lugar”, una pura negatividad y, por eso, suponen que basta con afirmar “no soy Uribe ni Petro”, para automáticamente ocupar el centro. El error es no comprender que este se construye y se deconstruye en el devenir político; que es un espectro móvil (depende de las circunstancias políticas, económicas o sociales) que resuelve las oposiciones al integrar y redefinir lo positivo de cada extremo en una nueva narrativa.

El centro no excluye, sino que busca el consenso y propicia la deliberación; no dice: “Chao expresidentes”, porque reconoce que la “verdad” o lo “justo” se construye en la pluralidad. Mientras los “extremos” son dogmáticos, críticos (no autocríticos), utópicos y pasionales (polarizan), el “centrismo” es anti-dogmático, flexible, moderado y pragmático ideológicamente y, por eso, prioriza la creatividad y originalidad de las soluciones racionales y razonables. Y esto último está muy lejos de lo que observamos, por eso podemos decir que hoy el centro no lo representa nadie.

Me hubiera gustado ver al “profe” Fajardo –como en 2018– retomando el poderoso discurso de la educación, la democracia, la desigualdad social, la salud, las pensiones y la inequidad tributaria. Pero soy realista. A menos que las encuestas estén equivocadas, todo indica que el centrismo quedará huérfano para segunda vuelta. Ahora bien, según las encuestas, hay un 37.1% de votantes (indecisos e indiferentes 17.1% y centristas 20%) que no quieren los extremos, y eso supera al 36.5% (Petro) y el 24.5% (Fico) ¿A dónde se irán? Pienso que quien construya o se mueva al centro los obtendrá y será nuestro próximo presidente.

*Profesor Universitario.