El clamor de Mayté Herrera y la escuela

Más allá de la condición de padre o madre, los que ejercemos la enseñanza como profesión, y cuya población son niños y particularmente adolescentes y jóvenes, no deja de estremecernos el sentimiento de dolor de Mayté Herrera, una madre de familia mexicana, cuyo hijo se quitó la vida y que ella, bajo el clamor: “Que se escuche fuerte mi grito”, ha querido crear conciencia sobre ese episodio, para terminar con el estigma que rodea al suicidio, que a su juicio, no es algo para tener o sentir vergüenza ni escándalo, es una tragedia, y que como tal, necesita y requiere mirarse y concebirse, bajo ese enfoque social y humano, que no puede solucionarse, solo desde los jóvenes, los padres y la escuela.

Ello a su juicio, es un problema estructural de la sociedad, que debe y tiene que ser abordado, desde la institucionalidad, como un fenómeno de salud pública, donde necesariamente concurran varios actores para su solución, con unas políticas y unos programas bien estructurados y financiados, que trasciendan la simple literatura de los Planes de Desarrollo y presupongan una red de apoyo y un sistema de alertas tempranas funcional, cuyos espacios de trabajo naturales y legítimos sean la casa, la familia y la escuela, donde a juicio de los especialistas, siempre o casi siempre, se incuba el detonante que da origen al suicidio.

Noticias de los últimos días en la ciudad dan cuenta, que presuntamente dos chicas estudiantes de nuestras instituciones educativas habrían tomado la misma decisión del hijo de Mayté, lo cual, tiene simbólicamente a media asta, a las banderas de las escuelas del mundo, como una expresión solidaria de dolor y tristeza, en memoria de esas estudiantes, símbolos de nuestra alegría, como dice la bella canción de Mercedes Sosa, que la inmortalizó. Clamamos entonces, por una cruzada y una movilización institucional, emprendida por quienes, en virtud de claras disposiciones constitucionales y legales les corresponde, para evitar esta otra pandemia, que profundizó el COVID-19, cuyas raíces van más allá de ese tortuoso problema sanitario.

Que el clamor de Mayté y el dolor y la angustia de las madres que hoy lloran a sus hijas, encuentren oídos receptivos, que puedan impedir, que el suicidio, que ya entró a nuestras escuelas, cobre más vidas.

No es cuestión del fugaz espíritu de la Ley 1620 de 2013 y sus bien intencionados Comités de Convivencia, es momento de acciones rápidas y audaces de largo aliento, que posibiliten desactivar un fenómeno que tiene en vilo a la sociedad en general y que amenaza con atentar con lo más sagrado de la sociedad, como son los niños, niñas y adolescentes.

Oportuno resulta en el caso de la ciudad, el desarrollo de la construcción de políticas públicas después de más de 10 años de inactividad, instrumento fértil para el mejoramiento de las condiciones de los ciudadanos y particularmente de la escuela y de los niños.

*Rector I.E. Soledad Acosta de Samper.