La pérdida del control del territorio urbano

El concepto más utilizado de Estado en ciencia política es el de Weber, el cual pone de manifiesto que este es una organización de base territorial que se reserva para sí misma el monopolio legítimo de la fuerza y de la violencia en dicho territorio. Esta es una definición asociada a la fuerza como característica esencial del poder político, precisamente porque este se sustenta en ella. Difícilmente este concepto podría aplicarse en sustancia en estos momentos a los casos de Colombia, México y de algunos contextos africanos como el Congo o Somalia, los cuales rayan en una consideración más contemporánea de estados suplantados, la de Estado fallido.

En el Estado Fallido existe una pérdida manifiesta del monopolio legitimo de la fuerza y de la violencia de parte del poder político. Tiene solo un control nominal sobre el territorio como corolario del accionar de agentes de la autonomización de las acciones sociales. Además, no tiene la capacidad o la voluntad necesarias para desempeñar las funciones que le competen.

Ahora bien, con el advenimiento de la cuarta ola de globalización y consiguiente manifestación de la gravitación de los procesos citadinos en el globo terráqueo, las consideraciones en términos generales de Estado fallido empiezan a tener protagonismo en el contexto urbano. Esa cosmourbanización patentiza entonces el advenimiento de ciudades fallidas, un fenómeno mucho más complejo que el general, por la cercanía con el ciudadano. En esa proyección, la primera dimensión de análisis de una ciudad fallida es la pérdida del control del territorio, la cual se define como el deterioro pronunciado de la supremacía y monopolio legítimo de la fuerza y la violencia en el territorio urbano, derivado de altos índices de criminalidad, modalidades delictivas, justicia por propia cuenta, encerramiento de calles, gestión abdicada gubernamental y hasta la solicitud de militarización del territorio urbano.

Estos conglomerados urbanos se caracterizan por altos niveles de ingobernabilidad que recaen sobre alarmantes índices de inseguridad y criminalidad que alimentan el colapso del dominio territorial y por ende la crisis del monopolio legítimo de la fuerza y de la violencia a escala local. No crea usted, que esto ocurre de un momento a otro. Es un deterioro gradual y paulatino que van sufriendo los contextos urbanos. En Cali asesinaron más de 20.000 personas en el periodo 2010-2022; en Bogotá más de 10.000; en Cartagena más de 3.000.

Al finalizar 2022 Colombia tendrá al menos seis ciudades dentro del ranking de las cincuenta ciudades más violentas del mundo encabezadas por Cali, Buenaventura, Cúcuta, Palmira, Barranquilla y Cartagena. Lo que no se puede medir no se puede controlar. No creas que este fenómeno se resuelve con receticas.